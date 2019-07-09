شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب ظهور نتوءات على الشفاه.. الحساسية والهربس أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما تظهر نتوءات على الشفاه وتكون مؤلمة وتسبب الشعور بالحرج والضيق، وهناك العديد من الأسباب المحتملة لظهورها أهمها الالتهابات والحساسية وإصابات الشفة، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

أسباب الاصابة بنتوءات الشفاه: القروح الباردة

فيروس الهربس البسيط (HSV) هو عدوى فيروسية شائعة يمكن أن تسبب تقرحات باردة على الشفاه وحول الفم، والقروح الباردة هي بثور صغيرة مملوءة بالسوائل ويمكن أن تكون مؤلمة وحاكة.

مرض اليد و القدم و الفم

العدوى الفيروسية الأخرى التي يمكن أن تسبب نتوءات الشفة هي مرض اليد والقدم والفم ويصاحبها أعراض اخرى مثل الحمى وفقدان الشهية والتهاب الحلق والفم والشعور بالتعب وبقع حمراء فى الفم تتطور إلى تقرحات مؤلمه و طفح جلدي على الأصابع واليدين وباطن القدمين والأرداف والفخذ.

HFMD" هو حالة شائعة عند الأطفال أقل من سن 5 سنوات على الرغم من كونه شديد العدوى ، إلا أن HFMD نادرًا ما يكون حادًا معظم الناس يتعافون دون علاج طبي في غضون 7 إلى 10 أيام.

مرض الزهري

الزهري مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي وينتج عن عدوى بكتيرية، يبدأ بقروح حمراء غير مؤلمة يمكن أن تظهر على الأعضاء التناسلية أو حول الشرج ولكن أحيانًا على الشفاه أو داخل الفم أيضًا.

تكون الأعراض خفيفة في البداية وقد لا يدرك كثير من الأشخاص أنهم مصابون بالمرض، يمكن للأطباء عادة علاج مرض الزهري بالمضادات الحيوية.

القلاع الفموي

القلاع الفموي أو داء المبيضات الفموي هو عدوى تنتج عن نوع من الخميرة المعروفة باسم المبيضات. هذه الخميرة موجودة بشكل طبيعي في الفم لكنها قد تسبب مشاكل في بعض الأحيان إذا نمت أكثر من اللازم.

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الحساسية

بعض منتجات الماكياج مثل أحمر الشفاه قد تسبب الحساسية،قد يتسبب تفاعل الحساسية تجاه مادة معينة تعرف باسم مسببات الحساسية في حدوث التهاب في الشفاه يتبعه نتوء.

المواد المثيرة للحساسية التي يمكن أن تؤدي إلى رد فعل على الشفاه تشمل بعض الأطعمة ووبر الحيوانات الأليفة وبعض منتجات أحمر الشفاه مثل تلك التي تحتوي على التيتانيوم وغيرها من المواد الكيميائية.

بقع فوردايس

بقع Fordyce هي مجموعات من بقع بيضاء أو صفراء صغيرة على الشفاه أو بالقرب منها. أنها ليست معدية أو مؤلمة.

هذه البقع هي الغدد الدهنية المتضخمة التي توجد بشكل طبيعي على الشفاه والأنسجة الرطبة الأخرى مثل الخدين داخل الفم أو الأعضاء التناسلية وعادة ما تختفي مع مرور الوقت.