شكرا لقرائتكم خبر عن دلع قلبك وحافظ على صحته بخطوات بسيطة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمراض القلب من الأمراض القاتلة والخطيرة جدا على صحة الانسان، وهناك عده عوامل واستراتجيات يجب اتباعها للحفاظ على صحة القلب أهمها النظام الغذائى، فهناك أطعمة ومشروبات مفيدة لإنعاش والحفاظ على صحة القلب يجب الحرص على تناولها بشكل مستمر، حسبما ذكر موقع"Medicalnewstoday".

كيف يمكنك تحسين صحة قلبك ؟

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في الحفاظ على صحة قلبك وأن يكون خاليا من الأمراض، أهمها الحرص على الفحص السنوى بشكل دورى للتأكد من سلامة القلب، وممارسة التمارين الرياضية يوميًا، والإقلاع عن التدخين، وتقليل التوتر وضغوط الحياه اليومية .

كل هذه الأشياء يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على صحة القلب ولكن من أبسط التغييرات في نمط الحياة التي ستفيد قلبك مشاهدة ما تأكله.

وحذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو الكوليسترول أو الصوديوم يمكن أن يكون ضارًا جدًا للقلب لذلك عند اتخاذ خطوات لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب يجب البدء بالنظام الغذائى.

أطعمه تساعد فى الحفاظ على صحة القلبالفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس

يمكن للفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس "البقوليات" أن تقلل بشكل كبير من مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو "الكولسترول السيئ"، كما أنها مليئة بالألياف والبروتين والبوليفينول المضاد للأكسدة والتي لها تأثيرات مفيدة على القلب والصحة العامة.

التوت

التوت مليء بالبوليفينول المضاد للأكسدة والذي يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، و تعتبر التوت مصدرًا رائعًا للألياف والفولات والحديد والكالسيوم وفيتامين أ وفيتامين ج .

البروكلى

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول البروكلي على البخار بانتظام يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول ويمنع الإصابة بأمراض القلب.

Advertisements

بذور الشيا وبذور الكتان

هذه البذور هي مصدر غني بالنباتات لأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل حمض ألفا لينولينيك تحتوي أوميجا 3 على العديد من الآثار المفيدة مثل المساعدة في خفض مستويات الدهون الثلاثية LDL ، والكوليسترول الكلي، كما أنها تقلل من ضغط الدم وتقلل من تراكم اللوحات الدهنية في الشرايين.

تقلل أوميجا 3 من خطر الاضطرابات التي يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية مثل تجلط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.

الشوكولاته الداكنة

يعتقد العلماء أن الشوكولاته الداكنة لها فوائد وقائية ضد تصلب الشرايين مما يمنع الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

القهوة

وجدت دراسة حديثة أن شرب القهوة بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بفشل القلب والسكتة الدماغية.

الشاي الأخضر

شرب الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض طفيف في الكوليسترول وهو المساهم الرئيسي في أمراض القلب والسكتة الدماغية.

المكسرات

اللوز والبندق والفول السوداني والبقان والفستق والجوز كلها خيارات صحية لصحة القلب، هذه المكسرات مليئة بالبروتين والألياف والمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، مثل الأسماك وبذور الكتان .

الكبد

يعتبر الكبد من اكثر الأطعمه الغنية بحمض الفوليك والحديد والكروم والنحاس والزنك مما يزيد من مستوى الهيموجلوبين في الدم ويساعد على الحفاظ على صحة القلب.