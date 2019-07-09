5 أدوية جديدة للسرطان بـ"القائمة الضرورية" للصحة العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة رويترز الثلاثاء 2019/7/9 05:45 مساء بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2019/7/9 05:45 مساء بتوقيت أبوظبي خلايا سرطانية - أرشيفية

نشرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، قائمة محدثة "للأدوية الضرورية" مضافة لها أدوية السرطان والجلطات والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض التهاب الأمعاء. Advertisements وتضمنت القائمة 5 علاجات جديدة للسرطان، بناء على تحسينها لمعدلات البقاء على قيد الحياة، وتستخدم لعلاج أورام الرئة والدم والبروستاتا السرطانية. وأوصت المنظمة العالمية باستخدام اثنين من العلاجات المناعية الجديدة، وهما نيفولوماب وبمبروليزوماب. وأسهم نيفولوماب وبمبروليزوماب في تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة بنسبة 50% للمصابين بالأورام الميلانينية المتأخرة، التي كانت غير قابلة للشفاء حتى وقت قريب.

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