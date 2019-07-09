شكرا لقرائتكم خبر عن بدون حرمان وبدون ريجيم.. اعرف كيف يتم إنقاص الوزن من الدكتورة دعاء سهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلم الرشاقة والوزن المثالي حلم قد يظنه البعض صعب للغاية، لأنه يعني الحرمان من العديد من الأكلات الشهية التي يحبها الإنسان، فلابد أن نقوم بحمية غذائية والتي تعني قائمة من الممنوعات، ولكن في الأغلب تفشل جميع المحاولات التي تتضمن الحرمان من الطعام، وسرعان أن يعود المريض لتناول كل ما كان محروم منه فيزيد وزنه أضعاف ما كان عليه في الماضي.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي، كيف يمكن التخسيس بدون حرمان وبدون ريجيم.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إنه يجب معرفة السبب الذي يؤدي إلي حدوث سمنة لدى المريض قبل أن أقرر له خطة العلاج، حيث يكون الشريحة الكبيرة من المرضى حوالي 90% شهيتهم مرتفعة, ولكي أقوم بإنقاص وزنهم لابد من قمع شهيتهم، لافتة إلي أنه ليس من المنطق أن يكون المريض ليس لديه شهيه وأقوم بحرمانه من الطعان بإجراء حمية غذائية "ريجيم".



4 طرق سحرية للتخسيس بدون ريجيم

* كيفية التخسيس بدون حرمان:

واستطردت حديثها قائلة إن هناك نوع من المرضى لكي يقوم بإنقاص وزنه يحصر نفسه في نوعين أو ثلاثة من الطعام، وبمرور الوقت تلح عليه شهيته أن يتناول نوع مختلف من الأكل فيزداد وزنه، ولكن إذا تم حل كل هذه المشكلات فإن المريض لا يكون في احتياج إلى إتباع ريجيم معين .

وأشارت إلي إن سبب الشهية المرتفعة هو كبر حجم المعدة، لأن المعدة مطاطية كلما زادت كمية الأكل بها زاد حجمها، هناك كثيرون يفكرون في الحل الجراحي وانا لست ضد العمليات الجراحية بشرط أن تجرى لمصلحة المريض، ولكن من الأفضل أن يتم قمع شهية المريض بواسطة العديد من الطرق الآمنة خاصة إن كل الدراسات الحديثة حالياً أثبتت أن أعشاب السيليم أو البيسليم أو الكوجاك هم اعلى انواع الالياف و المعدة تظل محتفظة بها لمدة 12 ساعة أو 14 ساعة .

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل إن الأثار الجانبية لهذه المادة الفعالة هو العطش فإذا تم الإحساس بالعطش يكون هناك العديد من الفوائد الأولى أن الألياف تكبر وتقوم بمليء حيز كبير من المعدة بالتالي لا يكون للمريض مساحة في المعدة فبالتالي لا يشعر المريض بالجوع، وبذلك يكون تم حل المشكلة بدون وضع المريض تحت ضغط معين للقيام بإنزال وزنه أو القيام برجيم معين أو حرمانه من الطعام، والفائدة الثانية هو شرب الماء بكثرة والتي تساعد على رفع معدل الحرق في الجسم، لذا على المريض الاعتدال فقط في تناول كمية الطعام مع إمكانية تناوله لجميع المأكولات الشهية.





3 معلومات أساسية تفيد في التخسيس اون لاين

* التخسيس أون لاين بدون الذهاب للطبيب:

وأشارت إلي إن التخسيس اون لاين يتمثل في معرفة وزن المريض وطوله وبناءاً عليه يتم تشخيص حالة المريض وإعطاءه النظام الغذائي المناسب له مع المتابعة الدقيقة من قبل فريق طبي متخصص، لافتة إلي إن مريض السمنة لا يحتاج أن يذهب للطبيب في العيادة لكي يحصل على العلاج المناسب ولكن فقط يحتاج أن يعرف الطبيب مجموعة من المعلومات عنه، والتي تتمثل في طوله ووزنه وعمره ومنطقة تجمع الدهون لديه، وعن ما اذا كان يعاني من سكر او ضغط أو قلب، فالمريض الذي يكون وزنه 120 او 130 كيلو بذلك يكون لديه زيادة وزن في الجسم كله ويعاني من خلايا دهنية على مستوى الجسم كله، ومعرفة منطقة تجمع الدهون هذه تفيد في معرفة سواء كانت سمنة موضعية أو سمنة كلية .

وفي السياق ذاته لفتت إلي إن الأنسان الذي يأكل 3 وجبات في اليوم يختلف عن الشخص الذي يأكل 4 أو 5 وجبات في اليوم، وهناك العديد من المواد الفعالة التي تقوم بحجب الشهية مثل أعشاب الجارسينيا المعروف أنه مانع للشهية، ويكون بتركيز 60% وهذه النسبة المسموح بها دولياً وبها خلاصة ال HCA الذي يهاجم الإنزيم المسئول عن تكوين الخلايا الدهنية، وعندما أقوم بالتحكم في الإنزيم المسئول عن تكوين الخلايا الدهنية و قللت الشهية، أصبح المريض يسحب من الدهون الموجودة لديه فيظهر ذلك على شكل طاقة، وبالتالي اكون اغلقت شهيته واعطيته الكورس العلاجي المناسب لحالته الصحية، مع المتابعة الدقيقة من قبل فريق متخصص نستطيع في النهاية أن نصل إلي الهدف وهو إنقاص الوزن بدون ريجيم وبدون أي حرمان.

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