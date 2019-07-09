شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. كتر النظر فى الموبايل هيسببلك متلازمة النص العنقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت من قبل عن متلازمة "النص العنقى"؟..إنها حالة مرضية يسببها كثرة استخدام الموبايل والنظر فى الهاتف لفترات طويلة، حيث ينحنى الرأس لأسفل ولا يتحرك لفترة طويلة من الوقت، وقد أطلق عليها اسم "Text neck " لأنها ترتبط عادة بالرسائل النصية عبر الهاتف المحمول، وفقاً لما ذكره موقع spine health.



الافراط فى استخدام المحمول

ما هى متلازمة النص العنقى؟

تعرف أيضاً باسم متلازمة فرط استخدام الرقبة هى إصابة متكررة فى الرقبة نتيجة الإجهاد أو الإفراط فى استخدامها، بسبب النظر المطول للأجهزة المحمولة حيث ينحني الرأس إلى أسفل ولا يتحرك، وترتبط بالعديد من الأنشطة التي يتم تنفيذها على الهواتف والأجهزة اللوحية أثناء النظر إلى أسفل، مثل الرسائل النصية أو تصفح الويب أو الألعاب أو القيام بالعمل.



اضرار الموبايل

الأعراض الشائعة لمتلازمة النص العنقى

تتضمن أعراض متلازمة النص العنقى عادةً واحدًا أو أكثر من الأعراض التالية:

-ألم في الرقبة، أعلى الظهر والكتف، قد يقع هذا الألم في مكان معين وتشعر بالوخز فيه، أو قد يكون ألمًا عامًا يغطي منطقة أوسع، مثل الامتداد من أسفل الرقبة والكتف.

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- عدم القدرة على تحريك رأسك وكتفيك، يمكن أن تصبح العضلات في الرقبة والصدر وأعلى الظهر غير متوازنة بسبب وضعية الرأس الأمامية لفترة طويلة، كما قد تواجه الرقبة والجزء العلوي من الظهر والكتفين بعض الضيق وانخفاض الحركة.

-صداع الرأس، يمكن أن تتحول العضلات الموجودة في قاعدة العنق إلى تشنج وتصبح مؤلمة، أو يمكن أيضًا إحالة الألم من الرقبة إلى الرأس، قد تؤدي زيادة وقت النظر إلى الشاشات ، بغض النظر عن وضعية الجسم ، إلى زيادة خطر إجهاد العين والصداع.

-يزداد الألم عند ثني العنق، تميل الأعراض إلى التدهور عندما يتم ثني الرقبة للأمام أثناء النظر إلى الأسفل.

ويمكن علاج متلازمة الرقبة النصية باستخدام التمارين الرياضية لتقوية عضلات الرقبة والكتفين وأعلى الظهر مع اتباع وضعيات مناسبة أثناء استخدام الموبايل والأجهزة اللوحية.