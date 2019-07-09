شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك إذا نقص فيتامين "سى"؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد فيتامين "سي" من أشهر أنواع الفيتامينات، والمتوفر في العديد من الأطعمة كالخضراوات والفواكه، وينصح دائما بتناوله للحصول على فوائده العديدة، ولكن ماذا يحدث في جسمك إذا تعرض لنقص في نسبة هذا الفيتامين الهامة، عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف على حقيقة الأمر وتجنبه، وذلك وفقا لموقع " health".

يعد فيتامين "سي" من أفضل أنواع الفيتامينات التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي للجسم، وتحد من التعرض للإصابة بأي مشاكل فيه، وأيضا تواجده في الجسم يساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بنزلات البرد أو مرض السرطان، والحفاظ علي نضارة البشرة والحد من تعرضها للتجاعيد أو المشاكل الخاصة بتقدم العمر، ولذا فتناوله يعد من اهم الحيل الهامة لك، ولذا عند التعرض لنقص في نسبته يتسبب الإصابة ببعض المشاكل الصحية التي سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة.

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عند تعرض الجسم لنقص في نسبة فيتامين "سي"، يزداد فرص الإصابة بالنزيف في اللثة وتورمها وفقدان الأسنان في بعض الأحيان، وتزداد الإصابة بنزلات البرد الشديدة والتعرض لبعض المشاكل الصحية كالربو وضعف العظام بشكل ملحوظ ومشاكل في الجهاز التنفسي.

وعليك تناول العناصر الغذائية الغنية بهذا الفيتامين كالبرتقال والتوت والبطيخ والفلفل والطماطم، والليمون.