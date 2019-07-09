رجيم الأناناس لإنقاص 5 كيلوغرامات في 5 أيام

هل لديكِ مناسبة خاصة للحضور بعد أقل من أسبوع؟. لا داعِ للقلق يمكنكِ أن تفقدين 5 كيلوغرامات في خمسة أيام فقط. هذا السؤال له إجابة واحدة فقط هو رجيم الأناناس.

يتطلب هذا النظام الغذائي تناول 2 كيلوغرام من الأناناس لمدة 5 أيام مع أطعمة صحية أخرى. لذلك ، باتباع هذا النظام الغذائي لمدة 5 أيام ، سوف تفقدين الوزن بسرعة دون الإضرار بصحتكِ. سيساعدكِ نظام الأناناس على إنقاص وزن الماء وتفتيت الدهون المخزنة وإزالة السموم من الجسم.

يحتوي الأناناس على بروميلين، وهو إنزيم يحلل البروتينات، ويساعد في تقليل الالتهابات. يسبب الالتهاب زيادة في الوزن عن طريق تقليل هرمون الليبتين التحكم في الوزن أقل فعالية.

الأناناس يحسن الهضم لأنه يحتوي على الأنزيمات والعناصر الغذائية الأساسية كما يساعد على تطهير القولون، وهذا بدوره يساعد على انقاص الوزن ويقلل من الانتفاخ.

يساعد البروميلين الموجود في الأناناس أيضًا على امتصاص العناصر الغذائية ، ويبطئ حركة الأمعاء، وبالتالي يساعد على كبح الشهية.

الأناناس غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، كوب من الأناناس يحتوي على 70-80 سعرة حرارية.

اليوم الأول



في الصباح الباكر (7:45 صباحًا) 1 كوب ماء دافئ مع العسل وخل التفاح

الفطور (8:30 صباحًا) 1 كوب أناناس + دقيق الشوفان

الغداء (12:00 - 12:30 مساءً) سمك التونة + 1 كوب من الأناناس

بعد الغداء (4:00 مساءً) 1 كوب عصير أناناس طازج بدون اضافة سكر

العشاء (7:00 مساءً) سلطة أناناس مع صدر دجاج مشوي أو مطهي بدون دهون.

بدء يومكِ بخل التفاح والعسل سوف يزيل السموم من جسمكِ ويزيد من معدل الأيض. الأناناس و الشوفان هو مزيج لذيذ. أيضا ، الشوفان غني بالألياف الغذائية ، والتي سوف تمنع امتصاص الدهون. التونة مصدر كبير للبروتين والدهون الصحية. سوف يساعدكِ تناول العشاء الخفيف والغني بالفيتامينات والمعادن والألياف والبروتين على النوم بشكل أفضل.

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اليوم الثاني

في الصباح الباكر (7:45 صباحا) 1 كوب ماء الحلبة

الإفطار (8:30 صباحًا) 2 حبة لوز + 1 كوب أناناس + بيضتان

الغداء (12:00 - 12:30 مساءً) سلطة الأناناس والدجاج والليمون

بعد الغداء (4:00 مساءً) عصير أناناس وبطيخ طازج وعصير ليمون وأوراق نعناع

العشاء (7:00 مساءً) الخضار السوتيه مع السلمون المشوي + 1 كوب من الأناناس

مشروب الحلبة يساعد على زيادة معدل الأيض. يعتبر اللوز مصدراً للدهون الصحية بينما البيض غني بالبروتينات. يُعد الدجاج مصدرًا كبيرًا للبروتين أيضاً. الأناناس الطازج وعصير البطيخ يرطب ويطرد السموم. الخضروات وسمك السلمون هي الأفضل لعشاء خفيف مغذي.



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اليوم الثالث

الصباح الباكر (7:45 صباحًا) الشاي الأخضر مع عصرة الليمون

الفطور (8:30 صباحًا) 1 كوب عصير أناناس طازج + عجة الفطر

الغداء (من الساعة 12:00 ظهراً وحتى 12:30 ظهراً) لفائف التونة والخس والأناناس

بعد الغداء (4:00 مساءً) ½ كوب أناناس وعصير الليمون

العشاء (7:00 مساءً) الخضار مع الدجاج و مشروم + 1 كوب عصير أناناس

اليوم الرابع

في الصباح الباكر (7:45 صباحًا) 1 كوب ماء دافئ مع العسل وعصير الليمون

الإفطار (8:30 صباحًا) 1 كوب عصير أناناس + كينوا

الغداء (12:00 - 12:30 مساءً) الأناناس + الفراولة + الكيوي مع ملعقة كبيرة من القشدة الحامضة ومسحوق القرفة

بعد الغداء (4:00 مساءً) 1 كوب من اللبن

العشاء (7:00 مساءً) سلطة تونة + 1 كوب أناناس



اليوم الخامس

الصباح الباكر (7:45 صباحًا) شاي القرفة والزنجبيل

الفطور (8:30 صباحًا) 1 بيضة مسلوقة + 1 كوب من عصير أناناس + فطيرة قمح + 2 حبة لوز

الغداء (12:00 - 12:30 مساءً) الماكريل المشوي مع الهليون + 1 كوب من الأناناس

بعد الغداء (4:00 مساءً) ½ كوب من اللبن الخالي من الدهون

العشاء (7:00 مساءً) صدر دجاج مشوي مع السبانخ والطماطم + 1 كوب أناناس

طوال أيام النظام الغذائي ، حافظي على تناول 3 لترات من الماء للحفاظ على رطوبة جسمكِ، وبعد الانتهاء من حمية الأناس التي لا تزيد عن 5 أيام يمكنكِ السماح لنفسكِ بوجبة حرة ثم العودة لحمية أخرى متوازنة تحتوي على جميع العناصر.

يُنصح بضرورة استشارة الطبيب قبل اتباع هذه الحمية، خاصة في حالة الإصابة بأمراض مزمنة كذلك، الحمل و الولادة.