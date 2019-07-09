سرطان الرئة.. علاج صيني ينتصر على المرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حدد باحثون من معهد "خفي" للعلوم الفيزيائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم جينا رئيسيا يساهم في معالجة سرطان الرئة.

وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، قال الباحثون الصينيون إن استهداف جين "إم إم بي 11" الذي يتسبب في سرطان الغدة الرئوية، النوع الأكثر شيوعا من سرطان الرئة، يساعد في علاج المرض.

ويُساعد جين "إم إم بي 11" على تطور الورم في أنواع أخرى من السرطان، بينها سرطان الثدي والكبد والقولون.

ولاحظ الباحثون زيادة تمثيل الجين في كل من أنظمة الأنسجة والأمصال عند المصابين بسرطان الرئة، ثم استخدموا جسما مضادا لمكافحته لمعالجة خطوط خلايا سرطان الغدة الرئوية، ما أدى إلى تراجع النمو، وانتقال خلايا السرطان بشكل ملحوظ.

وبالنسبة إلى الدراسات التي تم إجراؤها على الحيوانات، تم تقدير الجسم المضاد لمكافحة "إم إم بي 11" بجرعة ميكروجرام واحد لكل جرام من وزن الجسم، حيث تم منع نمو الورم بشكل ملحوظ على الفئران المحقونة بأنظمة سرطان الغدة الرئوية البشرية.