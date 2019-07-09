إنفوجراف.. الخس يحمي الجنين والأم خلال الحمل

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تناول الخس مهم جداً للمرأة الحامل، إذ يسهم في حمايتها والحفاظ على الجنين؛ لاحتوائه على فيتاميني A وC والكالسيوم والكلوريد والحديد والبوتاسيوم، إضافة إلى كميات ضئيلة من البروتين وفيتامين، وحمض الفوليك والألياف الغذائية.
ويعتبر الخسّ من الخضراوات المفيدة للإنسان بشكل عام، خصوصاً في فصل الصيف، والضرورية جدا للحامل بشكل خاص، إذ يساعد على التخلص من الغثيان والقيء المستمرين في أشهر الحمل الأولى.
ويُفضّل مزج الخس مع الليمون، والعسل، والنعناع وشرب هذا العصير يوميا، ويوضح الإنفوجراف التالي أهم فوائد الخس للمرأة الحامل.
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