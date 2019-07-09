شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية لفاكهة البابايا..تقوى المناعة وتقلل الالتهابات وتحمي القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البابايا من الفواكه الاستوائية التى تحتوي على الكثير من المواد الغذائية ومضادات الأكسدة، ووفقاً للأبحاث العلمية هناك مجموعة من الفوائد الصحية لفاكهة البابايا، وفقاً لما ذكره موقع step to health.



فاكهة البابايا

فوائد البابايا1- تقوى نظام المناعة لديك

تحتوي البابايا على نسبة عالية جدًا من فيتامين سي، صاحب الفائد المتعددة ، كما أنه يحسن وظيفة الجهاز المناعي، ويقلل من الإجهاد التأكسدي ويقلل مستويات الالتهاب، كما ارتبطت الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من فيتامين (C) بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر بعض الدراسات أن اللايكوبين في البابايا له آثار مضادة للسرطان، كما يمكن أن تساعد في منع عدة أنواع من السرطان وتبطئ نمو الأورام.

2- غنية بمضادات الأكسدة

الأكسدة هي عامل خطرلأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والشيخوخة، البابايا غنية أيضًا بمركبات مختلفة مضادة للأكسدة، هذه المركبات تمنع الإصابة بالأمراض مثل: السرطان والقلب وأمراض الشيخوخة، كما أن البابايا مصدر جيد لفيتامين أ الذى يحسن صحة العين.



فوائد البابايا

3- تقلل من الالتهابات

جميع الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل:البابايا لها خصائص مضادة للالتهابات، التي تسببها البكتيريا أو الفيروسات أو مسببات الأمراض الأخرى بشكل عام

Advertisements

4- تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

تشير بعض الدراسات إلى أن اللايكوبين الذى يوجد فى البابايا يقلل من الإجهاد التأكسدي لأنه يحارب الجذور الحرة المسببة للأمراض، وهذا يساعد أيضا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك ، يعمل فيتامين C في البابايا أيضًا كمضاد للأكسدة، لذلك، قد يقلل البابايا من فرصتك في الإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة.

5- تقلل من علامات الشيخوخة

الشيخوخة هي عملية طبيعية تتطور مع مرور الوقت، والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل البابايا يمكن أن تقلل من علامات الشيخوخة المبكرة،على سبيل المثال، يمكن أن تقلل التجاعيد والجلد المترهل.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أن كلا من فيتامين C والليكوبين يحسنان مظهر الجلد ويقللان من علامات الشيخوخة المبكرة.