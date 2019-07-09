كيف ترضعين طفلك بعد الولادة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يوليو 2019 12:33 مساءً - يؤكد الخبراء أن الإرضاع الطبيعي هو الأفضل لغاية عمر 6 أشهر لكن الأمهات يقلقن حول إمكانية وجودهن بجانب الطفل لإرضاعه عند الحاجة، الوضع الصحي لك بعد الولادة، يمكن أن يؤخذ بعبن الاعتبار، لكن ضعي في حسبانك أن الرضاعة الطبيعية هي الأمثل لحماية الطفل من الأمراض. كما ينصحك اخصصاصي طب الأطفال، د. تامر الأشقر.

كيف ترضعين طفلك منذ ولادته؟

1. ضعيه على ثديك كل ساعة أو ساعتين أو أقل من ذلك، حسب احتياجه.

2. التزمي بمدة رضاعة من 5 دقائق ولا تتجاوز 30 دقيقة من كلا الثديين مع مراعاة تغيير الوضع.

3. عرضي مولودك للتجشؤ أثناء الرضاعة وبعدها.

4. ارفعي رأسه لمدة 15 دقيقة بعدها، ويستحب أن ينام المولود على بطنه مع مراقبة تنفسه.

5. نظمي عدد رضعاته مع عدد ساعات نومك؛ لكن لاحظي أنه لابد أن تكون الرضاعة كل ساعتين في الأسبوع الأول.

6. اتبعي طريقة الشفط من الجدّابة.

7. لا تنصاعي لكلام البعض عن "الرضاعة الصناعية" كبديل بحجة قلة إدرار اللبن أو غيره.

8. إذا كنت تعانين من مشكلة في إرضاع مولودك فيجب عليك التوجه فوراً للطبيب المختص في هذا الأمر.

فوائد الرضاعة

1 - تقلل الأزمات التنفسية والربو للأطفال تحت عمر 3 سنوات وعامين خاصة بنسبة 37%. وفق دراسة، شملت 4000 طفل.

Advertisements

2 - تخفض من خطر تعرض طفلك لمتلازمة موت المهد المفاجئ .

3 – تزيد من مناعته كما تحميه أيضاً من البكتيريا الضارة.

4 – يحميه حليبك من الأمراض، مثل التهاب المعدة والأمعاء أي الالتهاب المعوي، ونزلات البرد، والالتهابات الصدرية، والتهابات الأذن. لاحتوائه على بكتيريا مضادة.

5 - تمنعك الرضاعة الطبيعية من اكتئاب ما بعد الولادة.

6 – بما أن نكهة حليبك تتغير حسبما تأكلين، فهذا يساعده لتقبّل مختلف النكهات، فلا تواجهين مشكلة في فطامه.

شروط حفظ حليب الثدي

- احفظيه في حافظات معقمة في درجة حرارة 4، أو أقل لمدة 5 أيام، وإن لم تكوني متأكدة أن ثلاجتك باردة بما يكفي فليكن الاستخدام خلال 3 أيام.

- يمكنك حفظه في الفريزر لمدة تصل 6 أشهر، خزنيه في صينية مكعبات ثلج مغطاة أو عبوة صغيرة؛ حتى تتمكني من تذويبه بسرعة، وليكن تذويبه دائماً في الثلاجة والاستخدام خلال 24 ساعة من التذويب.

- لا تعيدي تجميده، وإلا ستتعبين معدة طفلك. حيث يمكنك استخدام حليب الثدي مباشرة من الثلاجة، أو تسخينه إلى درجة حرارة الجسم بوضع زجاجة الإرضاع في ماء فاتر.

- لا تضعيه في الميكرويف؛ ليسخن أو يذوب فذلك يدمر العناصر المغذية، ويعرض لسان الطفل للحرق.

- تخلصي من أي حليب زائد بعد انتهاء الإرضاع.

​