رايولا يؤكد حسم وجهة دي ليخت

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ديمة محمدالإثنين 2019/7/8 01:26 مساء بتوقيت أبوظبي
ماتياس دي ليخت
كشف مينو رايولا، وكيل أعمال ماتياس دي ليخت قائد فريق أياكس أمستردام الهولندي، أن لاعبه قد توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس الإيطالي بشأن الانتقال إليه في الميركاتو الصيفي الحالي.
وقال رايولا، في تصريحات لصحيفة "دي تليجراف" الهولندية: "دي ليخت توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس".
وواصل: "نحن الآن في انتظار توصل إدارة يوفنتوس إلى اتفاق في أقرب وقت مع نظيرتها في أياكس".
وكان اسم دي ليخت ارتبط خلال الأيام الماضية باليوفي، لكن تأخر الإعلان عن الصفقة لمدة قاربت الأسبوع وضع شكوكا حول إمكانية إتمامها.
ويعد دي ليخت المدافع الأهم في ميركاتو صيف 2019، حيث كان هدفاً للعديد من الأندية بداية من بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي اللذين خرجا من السباق، مروراً بمانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بينما بات البيانكونيري الأقرب للظفر بخدمات اللاعب في النهاية وفقا لوكيله.
وقاد دي ليخت أياكس أمستردام لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ومنتخب هولندا لنهائي دوري الأمم الأوروبية، بأداء دفاعي ثابت وأهداف حاسمة ضد يوفنتوس وتوتنهام ومنتخب إنجلترا.
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