وفاة أسمن رجل في باكستان

توفي أسمن رجل في باكستان بعد إصابته بأزمة قلبية، بينما تركه أفراد فريق التمريض دون متابعة لانشغالهم بالتعامل مع مشاجرة في وحدة العناية المركزة بمستشفى في لاهور، وفقا لما ذكره الطبيب الذي أشرف على علاجه.

بلغ وزن نور حسن 330 كيلوجراما، وخضع لجراحة ناجحة لشفط الدهون الشهر الماضي، وكان يقيم بوحدة العناية المركزة ليكون تحت الملاحظة.

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وأفادت تقارير بأن فريق التمريض ترك حسن دون متابعة لنحو ساعة يوم الإثنين، بعد أن دبت مشاجرة عنيفة إثر اتهام أسرة نزيلة أخرى لفريق التمريض بالتسبب في وفاتها، وحملت أسرة المريضة الأطباء المسؤولية واتهمتهم بالإهمال.

وقال عاملون بالمستشفى إن أقارب المريضة حطموا النوافذ، وأغلقوا أجهزة التنفس، واعتدوا بالضرب على الفريق الطبي.





وفي الشهر الماضي ساعد الجيش في إنقاذ حسن الأب لـ7 أبناء ونقله من منزله إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر بعد أن نشر مناشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان حسن لا يستطيع الحركة نتيجة وزنه الزائد وما سببه له من مضاعفات طبية.