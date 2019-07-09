- 1/2
- 2/2
رويترزالثلاثاء 2019/7/9 01:12 مساء بتوقيت أبوظبي
وفاة أسمن رجل في باكستان بعد مشاجرة بمستشفى
توفي أسمن رجل في باكستان بعد إصابته بأزمة قلبية، بينما تركه أفراد فريق التمريض دون متابعة لانشغالهم بالتعامل مع مشاجرة في وحدة العناية المركزة بمستشفى في لاهور، وفقا لما ذكره الطبيب الذي أشرف على علاجه.
بلغ وزن نور حسن 330 كيلوجراما، وخضع لجراحة ناجحة لشفط الدهون الشهر الماضي، وكان يقيم بوحدة العناية المركزة ليكون تحت الملاحظة.
وأفادت تقارير بأن فريق التمريض ترك حسن دون متابعة لنحو ساعة يوم الإثنين، بعد أن دبت مشاجرة عنيفة إثر اتهام أسرة نزيلة أخرى لفريق التمريض بالتسبب في وفاتها، وحملت أسرة المريضة الأطباء المسؤولية واتهمتهم بالإهمال.
وقال عاملون بالمستشفى إن أقارب المريضة حطموا النوافذ، وأغلقوا أجهزة التنفس، واعتدوا بالضرب على الفريق الطبي.
وفي الشهر الماضي ساعد الجيش في إنقاذ حسن الأب لـ7 أبناء ونقله من منزله إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر بعد أن نشر مناشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان حسن لا يستطيع الحركة نتيجة وزنه الزائد وما سببه له من مضاعفات طبية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أسمن رجل في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.