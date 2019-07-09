حب الشباب المزمن يكشف عن وجود اضطراب في مستوى الهرمونات

جسم الإنسان مليء بالهرمونات التى تنظم العديد من العمليات الحيوية، وأى خلل فى معدلاتها ومستوياتها يؤدى إلى حدوث العديد من المشاكل والآثار الجسدية، حسبما ذكر موقع "webmd".

السيدات هم الأكثر عرضة لحدوث خلل فى معدلات الهرمونات بالجسم نتيجة لكثير من العوامل مثل قبل وأثناء فترة الحمل أو أثناء انقطاع الطمث.

آثار اضطراب معدلات الهرمونات على جسم المرأة

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اختلال مواعيد الدورة الشهرية

تأتى الدورة الشهرية للمرأة في موعد محدد كل شهر، في حالة حدوث أي اختلاف في مواعيدها يعطى ذلك جرس إنذار بوجود مشاكل فى الهرمونات خاصة الإستروجين والبروجستيرون.

مشاكل النوم

إذا كنت تعانين من الأرق وعدم القدرة على النوم بشكل متصل هذا معناه وجود مشكلة فى مستوى الهرمونات، فإذا قل مستوى هرمون البروجسترون فى الجسم يؤدي ذلك إلى صعوبة النوم .

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حب الشباب المزمن

حب الشباب قد يكون أحد أعراض مشاكل الهرمونات، فالإفراط في هرمونات الأندروجينات يزيد من مستويات الزيوت على الجلد ويؤدى إلى انسداد المسام على خلايا الجلد الموجودة في بصيلات الشعر وظهور حب الشباب.

ضعف الذاكرة

التغيرات في هرمون الإستروجين والبروجستيرون يؤدى إلى الشعور بضعف الذاكرة وعدم تذكر الأشياء، فمشاكل الانتباه والذاكرة شائعة بشكل خاص خلال فترة انقطاع الطمث لكنها يمكن أن تكون أيضًا أحد أعراض الحالات الأخرى المرتبطة باضطراب الهرمونات مثل مرض الغدة الدرقية.

تقلب المزاج والاكتئاب

يعتقد الباحثون أن قطرات الهرمونات أو التغيرات السريعة في مستوياتها يمكن أن يسبب تغيرات مفاجئة فى الحالة المزاجية، يؤثر هرمون الإستروجين على المواد الكيميائية الرئيسية في المخ مثل السيروتونين والدوبامين والنورادرينرين.

الشهية وزيادة الوزن

يؤثر تراجع الإستروجين أيضًا على مستويات هرمون اللبتين في الجسم وهو هرمون يساعد على تنظيم تناول الطعام، ما يؤدى إلى حدوث مشاكل فى الشهية وزيادة الوزن بشكل ملحوظ.

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