شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. زيت الزيتون والثوم لعلاج التهاب الأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الأذن من أكثر أنواع العدوى الشائعة التى تصيب الأذن، والتى تسبب عددا من الأعراض منها: الألم الذى يتفاوت فى حدته من الخفيف إلى المتوسط والشديد، وشعور بالضيق وعدم الراحة مع خروج سائل أصفر من الأذن لدى بعض الحالات المصابة، ويمكن اللجوء إلى الوصفات الطبيعية لعلاج التهاب الأذن، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام زيت الزيتون وزيت الثوم لعلاج التهاب الأذن، وفقاً لموقع ndtv.



التهابات الاذن التهابات الاذن

والثوم غنى بالعديد من الفوائد الصحية، حيث يحتوى على مركبات مثل: الأليسين وكبريتيد الأليل، وهما مركبات كبريتية مضادة للجراثيم ومضادة للفطريات، كما أن الثوم معروف بفوائده فى تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقوية الجهاز المناعي وخفض ضغط الدم ومكافحة أمراض القلب والتخلص من السموم.

وزيت الثوم أيضاً يخفف من التهاب الأذن، فهو من أفضل العلاجات الطبيعية لالتهاب الأذن، حيث يحتوى على خصائص قوية مضادة للبكتيريا وتحارب العدوى، كما تخفف أيضًا من الألم الناجم عن العدوى.

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زيت الثوم زيت الثوم

وصفة زيت الثوم وزيت الزيتون لعلاج التهاب الأذن

-امزج بضع قطرات من زيت الثوم مع بضع قطرات من زيت الزيتون وقم بتسخينها على نار خفيفة.

-دعها تبرد وقم بتخزينها في زجاجة صغيرة، قم بغمس قطعة من القطن بعناية في الزيت أو يمكنك أيضًا رش بضع قطرات على كرة من القطن ووضعها داخل أذنيك لبعض الوقت، حيث يساعد على تخفيف الألم والالتهاب.