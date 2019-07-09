شكرا لقرائتكم خبر عن تسوس والتهابات.. حاجات لو عملتها هتـأثر على صحة أسنانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

العادات اليومية الخاطئة هى السبب فى المشاكل الصحية التى نتعرض لها يوميا وخصوصا الأسنان، فهناك بعض العادات السيئة التى نتبعها وتسبب تسوس وتلف الأسنان والتهابات اللثة، وحسب ما ذكره موقع nationaldentalcare فإن أبرز الاخطاء التى تؤثر على الاسنان هى:



صحة الاسنان

1:مضغ مكعبات الثلج، وهى من أبرز الأخطاء التى نقع فيها وتؤثر على صحة الاسنان وتسبب تهيج الانسجة الرخوة بها مما يسبب الكسور والحساسية الشديدة.

2:فتح الزجاجات بالأسنان فقد تؤثر غطيان الزجاج على صحة الاسنان وتسبب الكسر والضعف.

3:الجز على الأسنان اثناء النوم من الاسباب التى تسب كسر الاسنان، كما انخها تؤثر على عضلات الفك والوجه.

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4: التدخين، يحتوى على بعض المواد التى تؤثر على صحة الاسنان وتسبب الاصفرار وتكوين الرواسب الجيرية، كما انه يسبب سرطان الفم واللسان.

5: الافراط فى تناول الأطعمة الحمضية مثل الليمون، فهى تسبب تأكل الاسنان وتكوين الجير والالتهابات.



الاسنان

6:الاكثار من تناول المشروبات الغازية، حيث انها تحتوى على نسبة عالية من السكريات والمواد التى تسبب تسوس تأكل مينا الأسنان والتسوس.

7: الافراط فى تناول الحلويات من أبرز الاخطاء التى نقع فيها وتسبب تسوس الاسنان والتهابات اللثة.