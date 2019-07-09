شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف العناصر الغذائية الموجودة فى العنب وبذره وأهميتها لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العنب من فواكه الصيف اللذيذة التى يعشقها الأطفال والكبار، وله فوائد صحية هامة لصحة الجسم مثل قدرته على توفير الراحه من الإمساك وعسر الهضم والإرهاق واضطرابات الكلى ومنع عتامه عدسة العين، حسبما ذكر موقع" organicfacts"

والعنب من أكثر الفواكه شعبية في العالم بسبب مذاقه وملمسه ونكهته وغنى بالعديد من العناصر الغذائية المهمة.

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حتى بذور العنب البذور مفيدة أيضًا للصحة لأنها تساعد في تقليل التورم ومنع أمراض العين الناتجة عن مرض السكري، ومستخلص بذور العنب يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة .

يعتبر العنب مصدرًا كبيرًا للمغذيات النباتية وخاصة الفينولات، والبوليفينول، ويحتوي على فيتامينات مهمة أخرى مثل الفيتامينات K و A و C و B6. وفقًا لقاعدة بيانات المغذيات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية فهو غني بالثيامين والريبوفلافين والياسين والفولات، ويحتوي على معادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والصوديوم. كما يحتوي العنب على نسبة عالية من الماء مما يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم، ويحتوي على الألياف الغذائية والكربوهيدرات الصحية ومضادات الأكسدة وكمية معتدلة من البروتين.

تساعد الفلافونويدات مثل المريسيتين والكيرستين في العنب على تقليل الأضرار التي تسببها الجذور الحرة وتبطئ الشيخوخة.