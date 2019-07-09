شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت أجازة الصيف ومش عارف تعمل ايه... استغلها صح واهتم بصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نذ بداية العطلة الصيفية تبدأ الرحلات والأفكار المختلفة لقضاء أجازة ممتعة، ولكن فى وسط ذلك قد يتجاهل الكثيرون الأمراض التى قد يتعرضون لها فى فصل الصيف بسبب انتشار العدوى والفيروسات، لذلك يقدم الخليج 365 روشتة صحية لاستغلال العطلة الصيفية وتعزيز صحتك ووقايتها من الأمراض حسب ما ذكره موقع hellomagazine وهى :

1:الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحمي الجسم من الأمراض.



فواكه

2:ابتعد عن تناول الوجبات الجاهزة، أو الأطعمة الدهنية واستبدلهم بالأطعمة الخفيفة.

3:الاكثار من شرب المياه والسوائل التى تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.

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4:اهتم بوضع"واقى الشمس"قبل الخروج من المنزل وذلك للوقاية من أشعة الشمس الحارقة التى تسبب حروق الجلد.



البشرة

5:ارتداء نظارة شمس قبل الخروج من المنزل وذلك لحماية العين من الالتهابات والاحمرار.

6:تجنب التدخين والمشروبات الكحولية لتأثيرها على صحة الجسم واستبدالها بالعصائر الطبيعية والسوائل الدافئة.

7:استغل الاجازة فى ممارسة التمارين الرياضية التى تفضلها فهى تعزز صحة الجسم والحالة النفسية.