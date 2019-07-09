شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل وخايفة على نفسك.. 8 أطعمة هتسببلك الإجهاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قد تتعرض بعض السيدات للإجهاض فى أول شهور الحمل مما يسبب لهن الاكتئاب والتوتر، وقد يكون ذلك لوجود مشكلة صحية أو نتيجة الاجهاد الشديد، وحسب ما ذكره موقع timesofindia فان هناك بعض الأطعمة التى يجب أن تبتعد عنها الحامل فى فترة الحمل الأولى نظرا لتأثيرها على الحالة وتسبب الاجهاض وهى:



الحامل

1:يجب ان تتجنب المرأة الحامل تناول البيض النيئ ، حيث انه يزيد من خطر الإصابة بالتسمم والاجهاض، لذلك ينصح بطهى البيض جيدا مع تجنب تناول الاطعمة التى تحتوى على بيض نيئ مثل المايونيز.

2:تجنب تناول الحليب الغير مبستر، فهو يرفع من خطر الاصابة بالإجهاض.

3: تناول الكبد يزيد من خطر الاجهاض نظرا لاحتوائه على كمية عالية من الكولسترول وفيتامين أ.

4: الكابوريا، تحتوى الكابوريا على بعض العناصر التى تعمل تزيد من الاجهاض وانكماش الرحم.

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الاجهاض

5:الأناناس، يسبب ضعف عنق الرحم وزيادة التقلصات وذلك لاحتوائه على البروملين.

6:السمسم، ينصح بعدم تناوله فى شهور الحمل الأولى لأنه يحتوى على بعض الخصائص التى تسبب الاجهاض.

7:الكبدة، تحتوى على بعض المواد والعناصر التى تؤثر على صحة الرحم وتسبب الاجهاض.

8:الكافيين، اثبتت بعض الابحاث والدراسات أن الافراط فى تناول الكافيين أثناء الحمل يسبب الاجهاض.