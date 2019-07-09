صحة ورشاقة

أضرار الإفراط فى تناول الليمون

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط فى تناول الليمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الليمون غنى بفيتامين C ولديه قائمة طويلة من الفوائد بما في ذلك منع الجفاف، والمساعدة في الهضم، ودعم فقدان الوزن، ولكن مثل معظم الأشياء في الحياة الكثير منها ضار، ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، فقدم الباحثون 3 أشياء خطيرة يمكن أن تحدث عندما تشرب الكثير من ماء الليمون، وتشمل:

  يمكن أن تلحق الضرر بأسنانك

قال الباحثون إنه يمكن أن يؤدي تناول المزيد من الليمون أيضًا إلى تآكل المينا، حيث إن الليمون شديد الحموضة، والتعرض المتكرر يمكن أن يؤدى إلى تآكل مينا الأسنان، كما تحذر الجمعية الأمريكية لطب الأسنان.

Advertisements
الكثير من الليمون يسبب ألم المعدة

ماء الليمون يمكن أن يسبب آلاما في المعدة، حيث إنه يسبب آثارًا جانبية خطيرة على صحتك بما في ذلك القرحة المتفاقمة وتطوير ارتجاع المريء.

ارتجاع المريء، المعروف أيضًا باسم اضطراب الارتجاع المعدي المريئي، ينجم عن الأطعمة الحمضية مثل عصير الليمون ويمكن أن يسبب حرقة المعدة والغثيان والقيء.

  الليمون يسبب تفاقم قروح المعدة

ليس هناك ما هو أسوأ من الاستيقاظ على آلام قرحة الفم، وعلى الرغم من أن معظم القروح تظهر من تلقاء نفسها خلال أسبوع أو أسبوعين إلا أن الليمون يسبب تفاقمها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أضرار الإفراط فى تناول الليمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا