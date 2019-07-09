شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط فى تناول الليمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الليمون غنى بفيتامين C ولديه قائمة طويلة من الفوائد بما في ذلك منع الجفاف، والمساعدة في الهضم، ودعم فقدان الوزن، ولكن مثل معظم الأشياء في الحياة الكثير منها ضار، ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، فقدم الباحثون 3 أشياء خطيرة يمكن أن تحدث عندما تشرب الكثير من ماء الليمون، وتشمل:

قال الباحثون إنه يمكن أن يؤدي تناول المزيد من الليمون أيضًا إلى تآكل المينا، حيث إن الليمون شديد الحموضة، والتعرض المتكرر يمكن أن يؤدى إلى تآكل مينا الأسنان، كما تحذر الجمعية الأمريكية لطب الأسنان.

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ماء الليمون يمكن أن يسبب آلاما في المعدة، حيث إنه يسبب آثارًا جانبية خطيرة على صحتك بما في ذلك القرحة المتفاقمة وتطوير ارتجاع المريء.

ارتجاع المريء، المعروف أيضًا باسم اضطراب الارتجاع المعدي المريئي، ينجم عن الأطعمة الحمضية مثل عصير الليمون ويمكن أن يسبب حرقة المعدة والغثيان والقيء.

ليس هناك ما هو أسوأ من الاستيقاظ على آلام قرحة الفم، وعلى الرغم من أن معظم القروح تظهر من تلقاء نفسها خلال أسبوع أو أسبوعين إلا أن الليمون يسبب تفاقمها.