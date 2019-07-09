شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البروكلى عديدة منها تقوية العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البروكلى من أفضل الخضراوات الغنية بالعناصر الصحية، وهو ينتمي إلى عائلة الخضراوات التي تشمل اللفت، القرنبيط، الكرنب، واللفت، و إذا كنت تحاول تناول طعام صحي، فيجب أن تكون هذه الخضراوات ومنها البروكلي في قائمة الأطعمة التى تتناولها، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد البروكلى، وفقاً لموقع medical news today.



البروكلى

فوائد البروكلي

يرتبط تناول الفواكه والخضراوات بكافة أنواعها بانخفاض مخاطر العديد من الحالات الصحية، وتشير العديد من الدراسات إلى أن زيادة استهلاك الأطعمة النباتية مثل: البروكلى يقلل من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب، كما قد يعزز أيضًا الحصول على بشرة وشعر صحي، ويزيد من الطاقة والنشاط.

محاربة السرطان

يرتبط تناول كمية عالية من الخضراوات الصليبية بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان؛ خاصة سرطان الرئة والقولون، كما تشير الدراسات إلى أن الكبريتوفان، وهو مركب يحتوي على الكبريت يزيد من قدرته على مكافحة السرطان.

وقد وجد الباحثون أن السلفورافان الذى يوجد فى البروكلى يمكن أن يمنع انزيم هيستون ديستيلاز (HDAC)، المعروف بأنه متورط في تطور الخلايا السرطانية.

كما يحتوى البروكلى على فيتامين مهم وهو حمض الفوليك، الذى يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، كما أن تناول كميات كافية من حمض الفوليك يساعد في الوقاية من سرطان القولون والمعدة والبنكرياس وسرطان عنق الرحم.



فوائد البروكلى

تحسين صحة العظام

يرتبط سوء تناول فيتامين ك بزيادة خطر الاصابة بكسور في العظام، لذا فإن كوب واحد فقط من البروكلي المفروم يوفر 92 ميكروجرام من فيتامين K، أي أكثر من 100 % من حاجتك اليومية، وبالتالى استهلاك كمية كافية من فيتامين K يحسن صحة العظام من خلال تحسين امتصاص الكالسيوم والحد من إفراز الكالسيوم في البول.

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ويساهم البروكلي أيضًا في احتياجك اليومي من الكالسيوم ، حيث يوفر 43 ملليغرام في كوب واحد.

البروكلي غني بفيتامين سي

يمكن أن يساعد فيتامين C المضاد للأكسدة، عند تناوله بشكله الطبيعي، على مكافحة تلف البشرة الناجم عن الشمس والتلوث، وتقليل التجاعيد، وتحسين نسيج البشرة بشكل عام.

ويلعب فيتامين C دورًا حيويًا في تكوين الكولاجين، وهو نظام الدعم الرئيسي للبشرة، وكذلك فيتامين (أ) وفيتامين (هـ) فهما ضروريان أيضًا لبشرة صحية، وكلاهما يتوافران فى البروكلي.



فوائد البروكلى

تحسين الهضم وإزالة السموم

تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف طبيعية مثل البروكلى يمكن أن يمنع الإمساك ويحافظ على الجهاز الهضمي الصحي.

الوقاية من الأمراض المزمنة

تناول كميات كبيرة من الألياف يرتبط بمخاطر أقل بكثير للإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة وبعض أمراض الجهاز الهضمي.

كما تبين ارتباط زيادة تناول الألياف بخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم وتحسين حساسية الأنسولين ، وزيادة فقدان الوزن للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.