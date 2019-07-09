تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ريش بصوص الكارى

القاهرة - لايف ستايل المقادير

4 x معلقة كبيرة كارى أصفر

3 x معلقة كبيرة زيت فول السوداني

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x كيلو ريش (ضانى)

1 x عدد بصلة (مقطع)

1 x كوب مرق الدجاج

1 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة) الخطوات

ينثر الكارى فوق الريش.

نحضر طاسة غير قابلة للإلتصاق وتدهن بواسطة فرشاة بالزبد وتوضع على النار وتسخن جدا ونشوى الريش عليها.

فى طاسة اخرى على النار نضع معلقتين زيت فول سودانى ثم نضع البصل ويشوح حتى يذبل.

ثم نضع معلقة كارى ونقلب جيدا ثم نضع كوب من المرق ومعلقة الصلصة ونقلب جيدا وتترك على النار حتى تتكاثف ثم نضع معلقة من الزبد وتقلب ويتبل بالملح والفلفل.

نضع الريش فى طبق التقديم ونضع فوقها صوص الكارى وتقدم ساخنة.بالهنا والشفا

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