تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لحم ستيك بصوص المشروم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 x كوب ماء (أو مرقة)

1 x معلقة صغيرة بودرة ثوم

1 x باكو ديمى جلاس

1 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة بصل (بودره)

1 x معلقة كبيرة زبدة

½ x كيلو لحمة (بقرى مقطعة تخين)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x كوب مشروم (شرائح)

½ x كوب كريمة لبّاني الخطوات

نحضر طاسة ونضع بها زيت ونتركها تسخن.

نضع اللحمة لعمل صدمة للحمة عشان متنزلش ميتها وتنشف.

نقلب اللحمة على الوجة الاخر بعد 3 دقايق من الوجة الاول. و بعد ما ننتهى كمية اللحم نضعها فى طبق خارجى.

فى نفس الطاسة نضع المشروم مع الزبدة ونقلب لحد ما لونة يغمق.

ندوب الديمى جلاس فى الماء او المرقة ونضعها على المشروم ونضع البصل البودر والتوم البودر.

نضع عليهم الكريمة لحد ما الصوص يتقل ونضع اللحم ونتركة يستوى. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد وتحضير أرز باللحم الضاني والبطاطا البطاطا تُخفِّض مخاطر النوع الثاني مِن مرض السكري

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