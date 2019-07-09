تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خلطة المحشى المصرى

القاهرة - لايف ستايل المقادير

100 x جرام سكر

10 x عدد ليمونة

4 x كوب عصير طماطم

2 x لتر ماء

2 x معلقة صغيرة ملح

2 x عدد حزمة بقدونس (مفروم)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x كوب زيت ذرة

1 x عدد حزمة نعناع (مفروم)

1 x كيلو بصل (مفروم ناعم)

1 x كيلو أرز عادى

1 x كيلو طماطم (مقشرة ومنزوعة البذر) الخطوات

يفرم البصل ويحمر فى الزيت قليلا ثم يضاف إليه الأرز ويقلب.

فى حلة يضاف عصير الطماطم والماء ويتبل بالملح والفلفل ويترك ليغلى.

يضاف الأرز إلى عصير الطماطم ويسوى تلتين تسوية ثم يرفع من على النار ويترك ليبرد

يضاف عصير الليمون والسكر والبقدونس والنعناع المفرى وقلب الطماطم ويخلط الجميع جيدا ويستخدم للحشو. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير بطاطا محشية باللحم المفرومة تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيرقالب اللحم المفروم

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