اسباب ألم أسفل الظهر منها عرق النسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم أسفل الظهر من المشاكل المزعجة التى يعانى منها الكثيرون وتؤثر على حياتهم اليومية، ففى الغالب يكون ذلك نتيجة التقدم فى العمر وضعف الفقرات ولكن يعانى منها الشباب ايضا بسبب العادات اليومية الخاطئة التى يتبعونها. وحسب ما ذكره موقع spine-health فإن أبرز أسباب ألم اسفل الظهر هى: أسباب ألم أسفل الظهر

أسباب ألم أسفل الظهر 1:حمل الأوزان الثقيلة والتعرض لالتواء العمود الفقرى. 2:التعرض لحادث أثر على الظهر وسبب التهاب والتواء فى الفقرات.

الم 3:وجود مشاكل وفتق فى الفقرات القطنية من العمود الفقرة مما يسبب ألم شديد فى اسفل الظهر. 4:قد يكون ألم أسفل الظهر بسبب اصابة فى الديسك وتمزق مما يسبب ألم شديد. 5:عرق النسا من أبرز أسباب الإصابة بألم شديد أسفل الظهر . Advertisements 6: تضيق العمود الفقرى مما يسبب ذلك ضغط شديد على الحبل الشوكى والاحبال الشوكية وألم اسفل الظهر. 7:انحناء العمود الفقرى، مما يؤثر على الاوتار والفقرات مما يسبب ألم شديد.

الم اسفل الظهر 8:التهاب المفاصل والألم العضلى الليفى . 9: التهاب المفاصل بين عظام العمود الفقرى. 10: مرض الفقار وهو عبارة عن اضطراب تنكسى يسبب فقدان بنية العمود الفقرى مما يسبب ألم شديد. 11: مشاكل الكلى والمثانة والحمل تؤثر على الظهر وتسبب ألم شديد. 12: الجلوس الخطأ أمام الكمبيوتر والتلفزيون يسبب ألم شديد أسفل الظهر. لذلك يجب المتابعة مع الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة مع العلاج الطبيعى.

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