اعرف علامات الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية الحاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الشعب الهوائية من الأمراض التى تصيب الجهاز التنفسى بسبب عدوى فيروسية مما يؤثر على التنفس، وفى هذا التقرير نتعرف على علامات الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية الحاد، وفقاً لموقع family doctor.



التهاب الشعب الهوائية الحاد

ما هو التهاب الشعب الهوائية الحاد؟

التهاب الشعب الهوائية الحاد هو عدوى فيروسية تسبب التهابًا في الشعب الهوائية، وهي أنابيب تنقل الهواء إلى رئتيك، عندما تصاب هذه الأنابيب بالعدوى، فإنها تنتفخ ويتشكل المخاط أو سائل سميك بداخلها، وهذا يضيق الشعب الهوائية، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة.

وهناك نوعان من التهاب الشعب الهوائية: الحاد والمزمن.

- التهاب الشعب الهوائية المزمن طويل الأمد ويمكن أن يتكرر، عادة ما يحدث بسبب تهيج مستمر، مثل التدخين.

- يستمر التهاب الشعب الهوائية الحاد لفترة قصيرة فقط، وتتحسن معظم الحالات في عدة أيام ، على الرغم من أن السعال قد يستمر لعدة أسابيع.

أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد

يمكن أن تشمل أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد:

-احتقان الصدر.

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-السعال المصحوب ببلغم أصفر أو أخضر.

-ضيق التنفس.

-الصفير فى الصدر.

-إلتهاب الحلق.

-الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة.

- قشعريرة البرد.

-آلام الجسم.

يمكن أن يستمر السعال لعدة أسابيع أو أكثر، يحدث هذا لأن أنابيب الشعب الهوائية تستغرق بعض الوقت للشفاء، و قد يشير السعال الدائم إلى مشكلة أخرى ، مثل الربو أو الالتهاب الرئوي.