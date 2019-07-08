شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث الأبحاث: الشيكولاتة تقلل خطر الجلطات الدموية وتحمى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة عن معشوقة الملايين الشيكولاتة، حيث أفادت أنهت لا يقتصر فوائدها على تقليل الاكتئاب فقط لكنها تعزز صحة القلب وتحمى من الجلطات.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “MEdicalXpress”، أوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون الشيكولاتة عدة مرات فى الأسبوع كانوا أقل عرضة لتشخيص جلطات القلب.

وأشار الباحثون إلى أن أما الذين تناولوا مرتين إلى ستة حصص أسبوعيا فقد تقلصت فرصتهم للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20%، مقارنة بأولئك الذين يتناولون الشيكولاتة أقل من مرة فى الشهر.

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وحتى الآن لا توجد سوى بحوث محدودة حول العلاقة بين الشيكولاتة وعدم انتظام ضربات القلب، والتى تؤثر على 335 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم.

وأوضح الباحثون أن مادة "فلافانولس" الموجودة فى الكاكاو والأطعمة التى تحتوى على الكاكاو يُعتقد أنها تعزز وظيفة الأوعية الدموية الصحية.

الرجفان الأذينى يسبب معدل ضربات القلب غير المنتظم وغير سريع فى كثير من الأحيان ويصبح أكثر شيوعاً مع التقدم فى السن، ويؤثر على الرجال أكثر من النساء.

وأضاف الباحثون أنه لا يفضل تناول كميات كبيرة من الشوكولاتة لأن العديد من منتجات الشوكولاتة مرتفعة فى السعرات الحرارية من السكر والدهون، ويمكن أن تؤدى إلى مشاكل التمثيل الغذائى الأخرى، ونشرت النتائج فى مجلة القلب.