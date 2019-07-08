شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين ونقص فيتامينات الجسم أهم أسباب ظهور الشعر الأبيض عند الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الطبيعي أن يتغير لون الشعر مع تقدم العمر، لكن الشعر الأبيض يمكن أن يظهر في أي وقت تقريبًا في الحياة، حتى المراهقين والأشخاص في العشرينات من العمر قد يلاحظون خيوطاً من الشعر الأبيض.

يحتوي جسم الإنسان على ملايين من بصيلات الشعر أو الأكياس الصغيرة التي تبطن الجلد، وتولد البصيلات خلايا شعر ولون أو صبغة تحتوي على الميلانين، بمرور الوقت تفقد بصيلات الشعر خلايا الصبغة ، مما يؤدي إلى لون الشعر الأبيض، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".



الشعر-الأبيض

أسباب ظهور الشعر الأبيض:

يمكن أن يسبب نقص الفيتامينات أن يتحول لون الشعر إلى اللون الأبيض قبل الأوان. والتدخين أحد الأسباب الهامة وراء ظهور الشعر الأبيض مبكرا، ويمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب إلى جانب العمر تؤدي إلى تحول لون شعر الشخص إلى اللون الأبيض.

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وقد يبدأ نمو الشعر الأبيض والرمادي في أي عمر، فأي قصور في فيتامين B-6 أو B-12 أو البيوتين أو فيتامين D أو فيتامين E يمكن أن يسهم في ظهور اللون السابق لأوانه.

وأكدت العديد من الأبحاث أن نقص التغذية يؤثر على التصبغ مما يشير إلى أن اللون يمكن أن يعود مع مكملات الفيتامينات، كما أنه يمكن أن يبدأ الشيب المبكر عند الأشخاص البيض في عمر 20 عامًا نتيجة لعوامل وراثية وجينيو.

كذلك فإن ضغوط الحياة والإجهاد قد يؤديان إلى أن يصبح الشعر أبيض قبل الأوان، ووجدت إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة نيويورك ، والمذكورة في مجلة Nature Medicine ، أن الخلايا المسئولة عن لون الشعر يمكن أن تستنفد عندما يكون الجسم تحت الضغط..