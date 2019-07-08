شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف علامات إصابة القطط بالمرض الخبيث وازاى تتصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السرطان هو القاتل رقم واحد المرتبط بالمرض للقطط والكلاب، والعديد من أعراض السرطان في القطط تكون خفية ويمكن أن تسببها حالة أخرى، ولكن إذا لاحظت أيًا من علامات التحذير المحتملة للسرطان، فمن الجيد التحدث إلى الطبيب البيطرى.

علامات السرطان على القططالاختباء المفرط

تحب القطط مكانًا جيدًا للاختباء، ولكن إذا لاحظت أن القطط تقضي وقتًا أطول تحت السرير أو في أماكن يصعب الوصول إليها ، فقد يشير ذلك إلى وجود خطأ ما، ومن الضرورى رؤية الطبيب البيطري وذلك وفقا لتقرير موقع " PetMD".

فقدان الوزن

فقدان الوزن هو رقم واحد من أعراض سرطان القطط التى غالبًا ما يكون علامة على وجود ورم معدي معوي، ويمكن للسرطان أيضا أن يسبب انقاص الوزن للقطط مع الحفاظ على شهيتهم العادية.



فقدان الوزن للقطط فقدان الوزن للقطط

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تغير شكل الفم

يمكن أن تكون القروح أو الكتل أو الرائحة الغريبة أو النزيف أو التغير في لون اللثة علامة على سرطان القط عن طريق الفم، خاصة في القطط الأكبر سناً.

نزيف الأنف

نزيف الأنف ليس أمر طبيعيًا أبدًا فى القطط، فمع وجود قط أكبر سناً، فإن نزيف الأنف يثير القلق بشكل خاص.

التغيرات في عادات الحمام

الإسهال العرضي ليس عادة علامة على الإصابة بسرطان القطط، و لكن إذا استمر أو ازداد سوءًا، يجب أن تعرض القط على الطبيب البيطرى، أيضا صعوبة التبول، أو وجود دم في البول أو البراز هي أيضًا علامات محتملة للسرطان.



سرطان القطط سرطان القطط

حدوث تغيرات بالجلد

يجب فحص كل تكتل أو وجود تغيرات في الجلد، فيمكن أن تكون حميدة أو سرطانية، لكن من الأسهل دائمًا علاج المرض إذا ما تم اكتشافه في وقت مبكر.