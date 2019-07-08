شكرا لقرائتكم خبر عن صداع الرعد.. يهاجم رأسك فجأة والسبب ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع من الأمراض الأكثر شيوعا وانتشارا عند الجميع، يظهر كعلامة على الاجهاد أو التوتر أو الاصابة بأحد الأمراض بداية من نزلات البرد البسيطة وحتى الجلطات والسكتات الدماغية، فهو عرض لكثير من الأمراض، ويعد صداع"الرعد" من أقوى نوبات الصداع التى قد تهاجم الانسان، فله نصيب من اسمه فهو يأتى على شكل قصف مفاجئ يضرب الرأس دون سابق انذار وتظهر أعراضه فى ثوانى معدودة، حسبما ذكر موقع" mayoclinic".

وتحدث الإصابة بهذا النوع من الصداع فجأة مثل قصف الرعد ويبلغ ذروته في غضون 60 ثانية، كما أن صداع الرعد غير معروف كثيرا ولكنه قد ينذر بحالات يحتمل أن تكون مهددة للحياة مثل الارتفاع الشديد فى ضغط الدم ونزيف المخ.

أعراض الإصابة بصداع الرعد

- يظهر فجأة وبصورة شديدة.

- يبلغ ذروته في غضون 60 ثانية.

- يقترن بالغثيان أو القئ.

- تغير الحالة العقلية.

- الحمى.

أسباب الاصابة بصداع الرعد

- نزيف بين المخ والأغشية التي تغطي المخ.

- تمزق أحد الأوعية الدموية في المخ.

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- تمزق في بطانة الشريان الذي يمد المخ بالدم.

- تسرب السائل الدماغي النخاعي.

- نزيف في الغدة النخامية.

- جلطة دموية .

- ارتفاع حاد في ضغط الدم .

- عدوى مثل التهاب السحايا .

يصاحب صداع الرعد الكثير من الأعراض أهمها سرعة ضربات القلب، والشعور بالغثيان، وارتفاع درجة حرارة الجسم، الام في مختلف أنحاء الرأس وما حولها.