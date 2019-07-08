انتحار الخلايا.. أحدث طرق مواجهة السرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة أمريكية حديثة عن طريقة جديدة تجعل الخلايا السرطانية تدمر نفسها ذاتياً.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، أوضحت الدراسة التي أجراها علماء من جامعة بنسلفانيا الأمريكية ونشرتها مجلة "Nature Cell Biology"، أنه يمكن أن تدمر الخلايا السرطانية نفسها عن طريق منع بروتين يرمز له بـATF4، من تغذية هذه الخلايا.



وعندما قام الفريق بإزالة البروتين من الخلايا السرطانية التي تزرع في المختبر، بدأت الخلايا بتدمير نفسها.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور فيفين تامير: "هذا يوضح لنا التأثيرات المحتملة إذا ما استهدفنا ATF4 في الأورام التي تعتمد على جين MYC الذي يسهم في انتشار الخلايا السرطانية".

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وأضاف: "نحن نعمل أيضاً على تأكيد أن هذا النهج لن يسبب أي آثار خطيرة خارج الهدف".

وقال البروفيسور جيرارد إيفان، من مركز كامبريدج لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "يعتبر MYC عامل نسخ مهماً لأنه ضروري لمعظم أنواع السرطان بل ربما جميعها، وثبت أنه من الصعب استهدافه، ولا توجد حالياً أي أدوية تستهدف MYC".

وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان يمكن تكرار هذه النتائج في المزيد من أنواع السرطان، وإذا كان يمكن استخدام هذا النهج لتوجيه العلاج المستقبلي للسرطانات التي تعتمد على جين MYC.