إنفوجراف.. 8 نصائح لمواجهة أعراض سن اليأس

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سن اليأس هو السن التي تتوقف فيه الدورة الشهرية بشكلٍ كامل، منهيةً قدرة المرأة على الإنجاب، وفي هذه السن ينقص إفراز الهرمونات الأنثوية من المبيض (الأستروجين والبروجيستيرون)، وتبدأ سن اليأس بمرور عام كامل على انقطاع الدورة الشهرية.
وتظهر أعراض سن اليأس قبل أشهر عدة، وربما سنوات من توقف الدورة الشهرية، وتستمر ما يقرب من 4 سنوات بعد انتهاء الدورة الشهرية، وهذا لا يعني أن المرأة تفقد قدرتها على الإنجاب خلال هذه الفترة.
ويتراوح متوسط سن اليأس بين 45 إلى 51 عاماً، ولكن قد يأتي قبل هذه السن في حالات قليلة جدا، ويقدم الإنفوجراف التالي أهم النصائح لتخفيف حدة أعراض سن اليأس:
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