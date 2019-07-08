يضبط المخ ويحسن المزاج.. 10 فوائد صحية للبروكلي

نصحت الدكتورة سمر محمود، استشاري التغذية العلاجية بمصر، بالإكثار من البروكلي في الغذاء لأنه يساعد على التركيز والتحصيل ويحسن من وظائف المخ ويقي من الأمراض.



وقالت إن البروكلي يعد الغذاء الأمثل لتعزيز عمل وظائف المخ ويحسن المزاج، كما يساعد على تحسين صحة الجهاز العصبي، ويقوي من مناعة الجسم.

والبروكلي أحد أنواع الخضراوات من فصيلة القرنبيط، وهو غني بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة غير أنه قليل السعرات الحرارية، ويمكن إعداده بمختلف الطرق، ويدخل في العديد من الوصفات خاصة في السلطات وبعض أنواع الشوربة.





وعددت استشاري التغذية العلاجية فوائد البروكلي فوائد للصحة العامة كالتالي:

- يحسن صحة الجهاز الهضمي ويساعد على تسهيل عملية الهضم.

- يساعد على حرق الدهون وينظم الوزن ويقلل الشهية.

- يقاوم نزلات البرد ويساعد على القضاء عليها.



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- يخلص الجسم من بكتيريا ضارة تعمل على زيادة احتمالات الإصابة بالسرطانات.

- يقوي الإبصار وشبكية العين.

- يقاوم المواد المسرطنة، ويعزز وظائف الكبد.





- يقوي الشرايين ويعزز من صحة القلب وتقليل الكوليسترول الضار.

- يعمل على تقليل مستويات السكر بالدم.

- يعمل على تقوية العظام والوقاية من مرض هشاشة العظام.

- تنظيف الجسم من السموم.



