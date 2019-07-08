صحة ورشاقة

طريقة طبيعية لتقشير بشرتك بعد المصيف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

العين الإخبارية - أسماء علي

الإثنين 2019/7/8 08:52 مساء بتوقيت أبوظبي

تقشير البشرة يساعد في التخلص من الخلايا الميتة - أرشيفية

يعد تقشير البشرة من أفضل الوسائل التجميلية لتخليص الجلد من الخلايا الميتة المتراكمة عليه لاستعادة نضارتها، لذلك تحرص كثير من الفتيات على تنقية البشرة بالمواد الطبيعية، لكونها مضمونة وليس لها أي آثار جانبية. 

وتقدم الدكتورة بسمة عباس، أستاذ الأمراض الجلدية بمصر، طريقة طبيعية لتقشير البشرة وإعادة نضارتها خصوصًا بعد إجازة المصيف، ونستعرض في التقرير التالي مكوناتها وطريقة تحضيرها.

pic11.jpg

المكونات

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

كوب ونصف الكوب من الملح الإنجليزي

عودان من الروزماري

عصير 2 ليمونة

Advertisements

قشر ثمرة ليمون

طريقة التحضير

اخلطي الملح وقشر الليمون وعصير الليمون في وعاء، وقلبي الخليط جيدا، ثم صبي زيت الزيتون، واخلطيه مع بقية المكونات، وبعد ذلك ضعي أوراق الروزماري، وأخيرًا أضيفي المكونات جميعها إلى نصف لتر من الماء، وقومي بفرك بشرتك به في حركات دائرية، بعد الاستحمام.

pic11.jpg

وعن فائدة تلك المكونات تقول الدكتورة بسمة عباس إن الملح الإنجليزي يخفف تشنجات العضلات والأعصاب إلى جانب علاج أي التهابات في أي جزء من الجسم، والتخلص من خلايا الجلد الميتة، كما أنه يجعل الجلد لينا ناعما.

وتشير إلى أن الليمون غني بفيتامين C، الذي يخفف من البقع الداكنة الموجودة على الجلد والبشرة، وأن زيت الزيتون مضاد طبيعي للالتهابات.

pic11.jpg

وتؤكد الدكتورة بسمة عباس أن الروزماري يعالج الكثير من الأمراض الجلدية المختلفة، ويمنح البشرة نعومة وبياضا ناصعا.

pic11.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة طبيعية لتقشير بشرتك بعد المصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا