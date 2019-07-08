طريقة طبيعية لتقشير بشرتك بعد المصيف

يعد تقشير البشرة من أفضل الوسائل التجميلية لتخليص الجلد من الخلايا الميتة المتراكمة عليه لاستعادة نضارتها، لذلك تحرص كثير من الفتيات على تنقية البشرة بالمواد الطبيعية، لكونها مضمونة وليس لها أي آثار جانبية.

وتقدم الدكتورة بسمة عباس، أستاذ الأمراض الجلدية بمصر، طريقة طبيعية لتقشير البشرة وإعادة نضارتها خصوصًا بعد إجازة المصيف، ونستعرض في التقرير التالي مكوناتها وطريقة تحضيرها.





المكونات

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

كوب ونصف الكوب من الملح الإنجليزي

عودان من الروزماري

عصير 2 ليمونة

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قشر ثمرة ليمون

طريقة التحضير

اخلطي الملح وقشر الليمون وعصير الليمون في وعاء، وقلبي الخليط جيدا، ثم صبي زيت الزيتون، واخلطيه مع بقية المكونات، وبعد ذلك ضعي أوراق الروزماري، وأخيرًا أضيفي المكونات جميعها إلى نصف لتر من الماء، وقومي بفرك بشرتك به في حركات دائرية، بعد الاستحمام.





وعن فائدة تلك المكونات تقول الدكتورة بسمة عباس إن الملح الإنجليزي يخفف تشنجات العضلات والأعصاب إلى جانب علاج أي التهابات في أي جزء من الجسم، والتخلص من خلايا الجلد الميتة، كما أنه يجعل الجلد لينا ناعما.

وتشير إلى أن الليمون غني بفيتامين C، الذي يخفف من البقع الداكنة الموجودة على الجلد والبشرة، وأن زيت الزيتون مضاد طبيعي للالتهابات.





وتؤكد الدكتورة بسمة عباس أن الروزماري يعالج الكثير من الأمراض الجلدية المختلفة، ويمنح البشرة نعومة وبياضا ناصعا.





