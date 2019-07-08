تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بصوص الريكفورد

القاهرة - لايف ستايل المقادير

50 x جرام جبنة (ريكفورد)

3 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة زبدة

1 x كيس مكرونة (مسلوقة)

1 x عدد بصلة (مقطعة صغير)

1 x كوب كريمة لبّاني

1 x كوب مشروم (مقطع شرائح)

½ x كوب لبن كامل الدسم

½ x كوب بقدونس طازج (مقطع) الخطوات

فى وعاء على النار نضع الزبدة والبصل ويقلب حتى يصفر لونة.

ثم نضع الثوم ويقلب ثم نضع المشروم ويشوح.

ثم نضع الكريمة واللبن ويترك حتى يغلى ونضيف الجبنة.

نهدى النار ونضيف المكرونة المسلوقة وتقلب ثم ترفع من على النار. تغرف فى أطباق التقديم وينثر البقدونس فوق الطبق ثم تقدم ساخنة.. بالهنا والشفا قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير بطاطس محشية بالدجاج والجبنة طريقة إعداد وتحضير طاجن سجق بالجبنة

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