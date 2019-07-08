تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيكاتا بصوص البوافر

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)
½ x كيلو لحمة بتلو (أو كندوز مقطعة شرائح)
½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)
مقادير صوص بوافر
2 x معلقة كبيرة زبدة
1 x عدد بصلة مفرومة
¼ x كوب مرق اللحم
½ x كوب كريمة لبّاني
1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)
1 x معلقة كبيرة فلفل اسود مطحون
1 x معلقة صغيرة مستردة (او حسب الرغبة)
الخطوات
هنتبل شرائح اللحمة بالملح والفلفل.
فى طاسة على النار هنشوى شرائح اللحمة لحد ما تستوى.
بعد كده هننشل شرائح اللحمة من على النار وتترك جانبا.
هنحضر صوص البوافر
هنذوب الزبدة فى طاسة ساخنة و نضيف البصل و يترك حتى يصبح لونه ذهبى.
بعد كده هنضيف الفلفل الأسود و يقلب لمدة 2 دقيقة.
بعدين هنسكب المرقة و المستردة و الكريمة على الخليط.
يتبل الصوص بالملح و يترك على نار متوسطة لحد ما يتقل.
هنضيف شرائح اللحمة لصوص البوافر وهنقلبهم على النار جوالى دقيقة وبكده تصبح جاهزة للتقديم.
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