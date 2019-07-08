شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سرطان القولون والمستقيم هو من أشرس وأخطر الأمراض التى تصيب الجهاز الهضمى للإنسان، وهو السبب الرئيسي الثاني لوفيات السرطان لدى النساء والسبب الثالث بالنسبة للرجال، حيث تقدر جمعية السرطان الأمريكية أن حوالي واحد من بين كل 21 رجلاً وامرأة واحدة من أصل 23 امرأة في الولايات المتحدة سوف يصاب بسرطان القولون والمستقيم أثناء حياتهم، حسبما ذكر موقع" .medicalnewstoday".

قد يكون سرطان القولون والمستقيم حميدًا أو غير سرطاني، ويمكن أن ينتشر السرطان الخبيث إلى أجزاء أخرى من الجسم ويتلفها.





أعراض الاصابة بسرطان القولون والمستقيم :-التغيرات في عادات الأمعاء.

-الإسهال أو الإمساك.

-شعور بأن الأمعاء لا تفرغ بشكل صحيح بعد حركة الأمعاء.

-الدم في البراز الذي يجعل البراز لونه أسود.

-دم أحمر مشرق قادم من المستقيم.

-ألم وانتفاخ في البطن.

-شعور بالامتلاء في البطن حتى فى حال عدم تناول الطعام لفترة من الوقت.

-التعب أو الاجهاد.

-فقدان الوزن غير المبرر.

-ورم في البطن .

-نقص الحديد غير المبرر عند الرجال أو في النساء بعد انقطاع الطمث.

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علاج سرطان القولون والمستقيم: علاج سرطان القولون والمستقيم: يعتمد العلاج على عدة عوامل أهمها حجم وموقع ومرحلة السرطان، سواء كان متكررًا أم لا والحالة الصحية العامة الحالية للمريض، تشمل خيارات العلاج أولا العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والجراحة.

والجراحة هى العلاج الأكثر شيوعا، ويتم إزالة الأورام الخبيثة المصابة وأي غدد ليمفاوية قريبة لتقليل خطر انتشار السرطان.

غالبًا ما يتم خياطة الأمعاء معًا ولكن في بعض الأحيان تتم إزالة المستقيم تمامًا وتعلق كيس فى القولون للصرف. عوامل الخطر المحتمله لسرطان القولون والمستقيم:-وجود الاورام الحميدة يزيد من خطر الاصابة بسرطان القولون والمستقيم. عوامل الخطر المحتمله لسرطان القولون والمستقيم:-وجود الاورام الحميدة يزيد من خطر الاصابة بسرطان القولون والمستقيم.

-كبار السن.

-اتباع نظام غذائي غني بالبروتين الحيواني والدهون المشبعة والسعرات الحرارية.

-اتباع نظام غذائي منخفض في الألياف.

-الإصابة بسرطان الثدي أو المبيض أو الرحم.

-تاريخ عائلي من سرطان القولون والمستقيم.

-زيادة الوزن والسمنة.

-التدخين.

-قلة النشاط البدني.