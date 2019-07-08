شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تحقنى اعرفى خطورته.. البوتوكس سم قاتل قد يكلفك حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلجأ الكثير من السيدات إلى استخدام حقن البوتوكس لعلاج مشاكل التجاعيد وشيخوخة البشرة، دون الاهتمام أو السؤال عن خطورة استخدامه صحيا أو الآثار الجانبية التى قد تنتج من الإفراط فى استخدامه أو حقنه بشكل خطأ، البوتوكس يستخدم طبيا لعلاج بعض الحالات العضلية ومصنوع من سم عصبي يسمى توكسين البوتولينوم الذي تنتجه بكتريا Clostridium botulinum، البوتوكس يعد سمًا قويًا ويجب استخدامه بحذر شديد، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

حقائق سريعة عن البوتوكس

البوتوكس هو أشهر علاج تجميلي غير جراحي حيث يتم تقديم أكثر من 6 ملايين علاج للبوتوكس كل عام.

البوتوكس هو توكسين عصبي مشتق من كلوستريديوم البوتولينوم، وهو كائن حي موجود في البيئة الطبيعية .

يستخدم توكسين البوتولينوم لتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد عن طريق شل العضلات الكامنة.

يستخدم الناس أيضًا البوتوكس لعلاج التعرق الزائد، والصداع النصفي، واضطرابات العضلات، وبعض اضطرابات المثانة والأمعاء.

التسمم وهو مرض يسببه توكسين البوتولينوم، يمكن أن يسبب فشل في التنفس ويثبت أنه مميت.

فقط 1 جرام من توكسين البوتولينوم يمكن أن يقتل أكثر من مليون شخص،و يمكن أن يقتل كيلوجرامان كل سكان الأرض.

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ما هو البوتوكس؟

Clostridium botulinum ، وهي بكتيرة مشتقة من البوتوكس ، توجد في العديد من البيئات الطبيعية ، بما في ذلك التربة والبحيرات والغابات.

يمكن أن توجد البكتيريا أيضًا في المسالك المعوية للثدييات والأسماك وفي الخياشيم وأعضاء سرطان البحر والمحار الأخرى، مثل هذه الحالات التي تحدث بشكل طبيعي من بكتيريا Clostridium botulinum وجراثيم غير ضارة بشكل عام، تنشأ المشاكل فقط عندما تتحول الجراثيم إلى خلايا نباتية ويزداد عدد الخلايا. في مرحلة معينة ، تبدأ البكتيريا في إنتاج سم البوتولينوم ، وهو السم العصبي القاتل المسؤول عن التسمم الغذائي.

تستهدف السموم العصبية الجهاز العصبي ، مما يعطل عمليات الإشارة التي تسمح للخلايا العصبية بالتواصل بشكل فعال.

البوتوكس هو واحد من أكثر المواد السامة المعروفة للإنسان، قدّر العلماء أن جرامًا واحدًا قد يقتل ما يصل إلى مليون شخص وأن كيلوجرامًا تقتل كل إنسان على وجه الأرض في تركيزات عالية، يمكن أن يؤدي البوتوكس إلى التسمم الغذائي وهو مرض خطير يهدد الحياة. وقد يؤدي إلى فشل الجهاز التنفسي والموت، على الرغم من أن توكسين البوتولينوم شديد السمية ، إلا أن البوتوكس مطلوب بشدة.

يمكن حقن البوتوكس في البشر بتركيزات صغيرة للغاية ويعمل عن طريق منع إشارات الخلايا العصبية من الوصول إلى العضلات وبالتالي شلها.

استخدامات البوتوكس :

يستخدم البوتوكس بشكل شائع لأغراض التجميل لتحسين مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

إلى جانب التطبيقات الجمالية يستخدم البوتوكس لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الطبية بما في ذلك عيون العين، والصداع النصفي، والتعرق الزائد، والمثانات المتسربة.