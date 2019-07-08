شكرا لقرائتكم خبر عن لمحبى الفيتامينات والمكملات الغذائية.. اعرف الوقت المناسب لتناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية كوسيلة لزيادة طاقة الجسم ورفع كفاءه أدائهم طوال اليوم وزيادة قدرتهم على ممارسة مهاماهم اليومية، ولكن هناك أوقات محددة يجب تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية الأخرى فيها لزياده فعاليتها، حيث يمكن أن يكون الطعام أو الشراب الذى يتناوله الشخص على مدار اليوم تأثير سلبة مدى عمل الفيتامين وكمية امتصاص الفيتامينات من قبل الجسم، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

لماذا يلجأ الكثير من الأشخاص لتناول أدوية الفيتامينات؟.

يعتقد الكثيرين أن تناول الفيتامينات يقدم لهم حلولًا طبيعية للمشاكل الصحية الشائعة.

لا تنظم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) صناعة الفيتامينات والمكملات الغذائية.

يمكن للشركات أن تدعي أن الفيتامينات التي تصنعها فعالة دون إجراء أبحاث جيدة لدعم مزاعمها.

ليست كل الفيتامينات غير فعالة أو ضارة.

وهناك المزيد والمزيد من الأبحاث التي تشير إلى أن تناول الفيتامينات في معظم الحالات ليس له أي تأثير مفيد أو سلبي على الأشخاص الذين يتناولونهم بانتظام، ولكن يجب تناول الفيتامينات بحذر لأنها قد تكون لها عواقب غير مقصودة عند اقترانها بوصفة طبية أو على الأدوية المضادة، فمثلا فيتامين E وبيتا كاروتين ، أنه عند تناول جرعات كبيرة قد يكون ضارًا أو مميتًا.

يجب أن تأخذ النساء الحوامل عناية خاصة عند اختيار المكملات الغذائية. على سبيل المثال ، يمكن أن تسبب مستويات عالية من فيتامين (أ) إعاقات خلقية من ناحية أخرى ، يمكن أن يساعد حمض الفوليك في نمو الجنين .

يقترح بعض الباحثين أن أفضل طريقة للحصول على الفيتامينات ليست من خلال المكملات الغذائية على الإطلاق، ولكن الحصول عليها من الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل:

الكرنب، السبانخ، الجوز،ثمار الفاكهه،اللحوم قليلة الدسم.

أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

عندما تأخذ فيتامينات ب

تستخدم فيتامينات ب لتعزيز الطاقة والحد من التوتر، وهناك ثمانية أنواع مختلفة من فيتامينات "ب" ، ولكل منها وظيفة منفصلة للجسم.

وأفضل وقت في اليوم لتناول فيتامين ب هو بعد الاستيقاظ، فتناول فيتامينات ب على معدة فارغة من المفترض أن يساعد في امتصاص الفيتامين.

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الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء

تشمل أنواع الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء:

فيتامين سي.

معظم أنواع فيتامين ب.

يعتبر فيتامين (ج) آمنًا لتناوله بالكميات الموصى بها.

يوجد في مجموعة متنوعة من المنتجات النباتية ، مثل عصير البرتقال والجريب فروت والليمون. لا يخزن الجسم فيتامين C ، لذلك يجب على الناس تناوله يوميًا ، وبشكل مثالي في جرعات صغيرة طوال اليوم.





الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهونهناك حاجة إلى الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون بجرعات صغيرة،وتناول جرعات كبيرة من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون يمكن أن يكون ضارًا أو سامًا لجسم الشخص.

لا تضيع الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون أثناء طهي الطعام عادةً ما يحصل الشخص على جميع الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون التي يحتاجها من خلال الطعام ولا يحتاج إلى تناولها كمكملات.

بعض الأمثلة على الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون تشمل:

فيتامين أ

فيتامين د

فيتامين ه

فيتامين ك

يتم تخزين هذه الفيتامينات في الكبد والأنسجة الدهنية في الجسم. لذلك ، ليست هناك حاجة إليها في كثير من الأحيان، نظرًا لأن الكميات الكبيرة من هذه الفيتامينات يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات ضارة ، يميل الباحثون إلى الاتفاق على أن الأشخاص يجب ألا يتناولوا مكملات تحتوي على هذه الفيتامينات.

سيحصل الشخص العادي الذي يتمتع بصحة جيدة على نظام غذائي متوازن على كمية كافية من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون من خلال نظامه الغذائي المعتاد.

فيتامينات ما قبل الولادةيوصى بأن تأخذ النساء اللائي يفكرن في الحمل مكملات حمض الفوليك لمدة عام كامل قبل الحمل.

يوصى أيضًا بأن تتناول النساء الفيتامينات السابقة للولادة يوميًا أثناء فترة الحمل. في بعض الأحيان ينصح الأطباء أيضًا بتناول النساء فيتامينات ما قبل الولادة في وقت معين من اليوم.

يعتمد تحديد جدول زمني من هذا النوع على ما إذا كانت المرأة تعاني من غثيان الصباح أم لا ، وهو أحد أعراض الحمل الشائعة التي تجعل العديد من النساء يعانين من الغثيان والقيء طوال اليوم، فإذا زاد فيتامين ما قبل الولادة من شعور المرأة بالغثيان ، فيمكنها التفكير في تناول الفيتامين في وقت النوم مع كمية صغيرة من الطعام.