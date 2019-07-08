شكرا لقرائتكم خبر عن في بيتك مريض زهايمر.. اعرف إزاي تتعامل معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الزهايمر واحد من أمراض الشيخوخة التى يعانى منها كبار السن وتسبب لهم الاكتئاب والتوتر بسبب النسيان المتكرر، حيث إنه يتسبب فى تلف أنسجة الدماغ ويتسبب فى عدم القدرة على التركيز.

ويجب على الأبناء والمحيطين بالمريض احتوائها وتعزيز الثقة فيه حتى لا يشعر بالوحدة والألم وحسب ما ذكره موقع nia.nih فإن هناك بعض النصائح للتعامل مع مريض الزهايمر وهى:



الزهايمر الزهايمر

1: التحدث مع المريض بهدوء وتجنب الصوت العالى أو الصراخ حتى لا يشعر بالتوتر والقلق.

2:الاهتمام بصحة المريض والتغذية السليمة له وإعطائه الدواء فى مواعيده المحددة فهو لا يتذكر موعد الدواء أو الجرعات المناسبة لحالته.

3:عدم الحديث عن حالته السيئة أمامه حتى لا تتأثر نفسيته ويشعر أنه عبء على الآخرين.

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زهايمر زهايمر

4:حاول أن توفر جو أسرى هادئ بعيدا عن الخلافات التى تؤثر على حالته واخلق جو من البهجة والمرح فى المنزل.

5:تشجيع المريض على ممارسة التمارين الرياضية المناسبة لحالته فذلك يشعره بالسعادة والفرح.

6:من الممكن الذهاب مع المريض فى نزهة أو السفر فى مكان للاسترخاء والهدوء.