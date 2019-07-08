شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بفيتامين "سى".. هيقوى مناعتك ويحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيتامين "سي" يعد من أشهر أنواع الفيتامينات، ويعد من أهمهم للجسم، والذي يساهم في الحصول على بشرة نضرة وقوية ومناعة جيدة، ولذا عند التعرض لنقص في نسبته تعرض الجسم للضعف، ولذا يجب عليك تناول الأطعمة الغنية به للحفاظ على نسبته في الجسم.

هناك العديد من الفوائد التي يحصل عليها جسم الإنسان، نتيجة لتناوله لفيتامين "سي"، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالي وفقا لموقع "healthline" الطبي.

فوائد فيتامين "سي"

-فيتامين "سي" يعد من أهم الفيتامينات علي الإطلاق لأنه يتسبب في تقوية الجهاز المناعي بالجسم، والحد من الإصابة بأي مرض مناعة، ولذا عليك الإكثار من تناوله للحفاظ على جهازك مناعي.

-يحمي جسمك من الإصابة بنزلات البرد الشديدة، ولذا تناولك له يقلل فرص الإصابة.

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-هل تعلم أن فيتامين "سي" يقلل من فرص الإصابة بمرض السرطان، نعم هذا ما يقوم بفعله فيتامين "سي" بالجسم، ولذا تناول الحبوب الخاصة به أو الأطعمة الغنية به.

-يقلل فيتامين "سي" التعرض للإصابة بالسكتات الدماغية والعقلية، ولذا تناولك له يعد من أفضل الحيل.

-يساعد تناولك لفيتامين "سي" علي زيادة وارتفاع امتصاص الحديد في الجسم.

-من أفضل الفوائد التي تحل علي الجسم هي الحد من التجاعيد علي البشرة، ولذا تناولك لهذا الفيتامين يساهم بشكل كبير في التقليل من فرص الإصابة بالتجاعيد وعلامات تقدم العمر.