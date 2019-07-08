شكرا لقرائتكم خبر عن العين قد تصاب بالسرطان.. اعرف أكثر عن المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من أنواع الأمراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان الثدى والقولون والدم وهى الأورام الأكثر انتشارا ولكن هناك ما يسمى بسرطان العين وهو من أنواع السرطان النادرة.

حسب ما ذكره موقع webmdهناك بعض العلامات التى تدل على الإصابة بسرطان العين وهى:

سرطان العين

1: ألم شديد فى منطقة العين لا يستطيع المريض تحمله.

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2: انتفاخ العين وعدم وضوح الرؤية مع وجود زغللة ودوخة.

3:فقدان جزئى أو كلى للبصر.

4:ظهور بعض البقع الداكنة فى العين.

5: رؤية ومضات من الضوء وخطوط متعرجة.



العين العين

لا يوجد سبب محدد للإصابة بسرطان العين ولكن هناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بالمرض ومنها التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس الضارة دون ارتداء نظارة طبية واقية.

فعند ظهور أى من الأعراض يجب زيارة الطبيب فورا لتشخيص المرض والبدء فى العلاج المناسب للحالة، فقد يكون علاج كيميائى عن طريق حقن الوريد او العلاج الاشعاعى، وفى بعض الحالات قد يضطر المريض لعملية جراحية.