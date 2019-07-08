شكرا لقرائتكم خبر عن لو كبرت فى السن.. 6 فحوصات صحية يجب أن تجربها كل عام أهمها هشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العناية بالصحة العامة من الأشياء الأساسية التى يجب أن يهتم بها كل إنسان، وبشكل خاص مع التقدم فى العمر، فبعد سن الستين تزداد أهمية إجراء الفحوصات والتحاليل للاطمئنان على الصحة وحتى يتم اكتشاف الأمراض مبكراً وبالتالى علاجها بشكل أسهل، فى هذا التقرير نقدم 6 فحوصات يجب أن تجريها بشكل سنوى مع تقدمك فى السن، وفقاً لموقع Family doctor.

فحص هشاشة العظام

يزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام كلما تقدمت في العمر، والذى يصيب النساء بشكل أكبر من الرجال، لذا يجب فحص النساء اللائي تبلغ أعمارهن 65 عامًا أو أكبر لاكتشاف مرض هشاشة العظام، من خلال اختبار كتلة العظام أو كثافة العظام.

فحص مرض السكري

يعتبر مرض السكري شائعًا جدًا لدى البالغين خاصة مع التقدم فى العمر، حيث يصيب شخص واحد من بين كل 4 أشخاص بالغين من عمر 65 عامًا فما فوق، لذا إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فقد يقوم طبيبك بطلب فحص أو عمل تحليل لمرض السكري، حتى لو لم يكن لديك أعراض.

Advertisements

فحص ارتفاع ضغط الدم

تزداد إمكانية الإصابة بارتفاع ضغط الدم مع تقدم السن، ومن المحتمل أن يقوم طبيبك بالتحقق من ذلك أثناء زيارتك للطبيب مرة ​​واحدة على الأقل كل عام.



ضغط الدم ضغط الدم

فحص الكوليسترول

يعد ارتفاع الكوليسترول عامل خطر لمرض القلب والسكتة الدماغية، لذا يجب أن يتم فحص مستويات الكوليسترول لدى الرجال الذين تبلغ أعمارهم 35 عامًا أو أكبر بشكل منتظم، كما يجب اختبار النساء اللائي يبلغن من العمر 45 عامًا أو أكبر والمعرضات لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، ويتم فحص مستويات الكوليسترول عن طريق تحليل الدم.

فحص سرطان الثدي

يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي كلما تقدمت في العمر، أكثر من 40 ٪ من جميع حالات سرطان الثدي هي في النساء فوق سن الـ 65 سنة، ويجب على النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 50 و 74 سنة إجراء تصوير ماموجرام كل سنتين للكشف عن سرطان الثدي.

فحص سرطان القولون والمستقيم

60 ٪ من حالات سرطان القولون والمستقيم في البالغين من عمر 70 سنة وما فوق، لذا يجب الكشف عن سرطان القولون والمستقيم بواسطة اختبارات مناعية أو منظار على القولون بدءًا من عمر 50 عامًا وتستمر حتى عمر 75 عامًا.