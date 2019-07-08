شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء فقط.. دراسة تؤكد: الإقلاع عن المشروبات الكحولية يحسن صحة العقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون صينيون أن الإقلاع عن تناول الكحوليات يؤدى إلى تحسين نوعية حياة النساء خاصة الصحة العقلية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الدكتور "مايكل ني" ، من هونج كونج والتى نشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية (CMAJ)، " تشير المزيد من الأدلة إلى أن شرب الكحول يسبب مشاكل صحية خاصة الصحة العقلية".

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وشملت الدراسة التي أجراها الدكتور "شياوكسين ياو"، والدكتور مايكل ني، والدكتور هربرت بانج وزملاؤه في جامعة هونج كونج 10386 شخصًا ممن كانوا يتناولون الخمر بين عامي 2009 و 2013.

وقارن الباحثون النتائج التي توصلوا إليها مع بيانات من المسح الوبائي الوطني بشأن الكحول والظروف ذات الصلة، وهي دراسة استقصائية تمثيلية من 31079 شخصا أجراها المعهد الوطني لتعاطي الكحول والإدمان على الكحول في الولايات المتحدة.

ووجد الباحثون أن الإقلاع عن الكحول مرتبطًا بتغير إيجابي في الرفاهية العقلية في مجموعات الدراسة الصينية والأمريكية.