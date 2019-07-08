شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى أي التيفويد ..وازاى تعالجه لو جه لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض التيفويد من أبرز الأمراض التى يتعرض لها الأطفال وهو عبارة عن عدوى بكتيرية تسمى "السالمونيلا"، يتعرض لها الاطفال الذين يعيشون فى أماكن ملوثة، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن أبرز أسباب الاصابة بالمرض هى (تناول طعام أو شراب ملوث يحتوى على بكتيريا السالمونيلا، اهمال النظافة الشخصية وعدم غسيل اليدين). وهناك بعض الأعراض والعلامات التى تدل على الاصابة بالمرض وهى:

مرض 1: الشعور بالتعب والإرهاق الشديد. 2:الصداع الشديد. 3:الغثيان والقئ. 4:ألم شديد فى البطن مع اسهال ومغص. 5: ارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم. Advertisements

التيفويد عند ظهور أى من الاعراض يجب زيارة الطبيب لإجراء فحوصات الدم والبراز، فقد يصف الطبيب المضاد الحيوي والمسكنات وخافض الحرارة ، مع الأدوية المضادة للغثيان. ويجب على الامهات الاهتمام بتغذية الطفل من خلال 1: تناول السوائل الطبيعية والدافئة لتعزيز مناعة الجسم ومقاومة المرض. 2: تناول الاطعمة الخفيفة والخضروات والفواكه. 3:الاهتمام بالنظافة الشخصية وتجنب تناول الوجبات السريعة. 4:التزام الراحة والاسترخاء حتى تمر فترة العلاج النقاهة.

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