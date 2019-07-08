الموز والشوفان.. حل سحري لانتفاخ المعدة

يتجاوز انتفاخ المعدة حد وصفه بـ"المزعج" لدى الأشخاص الذي يعانون منه، إذ يشعرون بأن بطونهم على وشك الانفجار حرفيًا، كما يمكن أن يؤدي امتلاء الجهاز الهضمي بالغازات إلى شعور المصابين به بالخجل.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن الموز يساعد في التخلص من أعراض الانتفاخ التي تسببها الأطعمة المملحة مثل اللحوم المجمدة ورقائق البطاطس المقلية، نظرا لاحتوائه على البوتاسيوم.

ووفقًا لخبراء تعتبر الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل الوجبات الصينية الجاهزة من أبرز عوامل الإصابة بالانتفاخ، حيث يجذب الصوديوم الماء ويحتفظ به في الجسم، لكن البوتاسيوم من جانبه يساعد في الحد من دور الصوديوم، ويعد الحفاظ على مستوى متوازن من البوتاسيوم والصوديوم في الجسم مهما لتوازن الماء أيضًا.

ويعتبر الموز من المصادر الجيدة لألياف البروبيوتيك التي تساعد في زيادة البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحسن من عملية الهضم.

وينصح الدكتور محمد أوز الأمريكي من أصل تركي مقدم برنامج "دكتور أوز شو" بتناول ثمرة موز مقطعة مع بعض الشوفان في وجبة الإفطار إذا كان هناك تناول أطعمة ثقيلة في الليلة السابقة.

وفي حال استمرار مشكلة الانتفاخ ينصح الخبراء بعمل اختبار تحمل الطعام الذي يسببه عادة القمح أو الجلوتين أو منتجات الألبان، ويكون الحل في هذه الحالة التقليل من تناول هذه الأطعمة أو تجنبها تمامًا.

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ويوصي الخبراء بالاحتفاظ بسجل غذائي يومي لعدة أسابيع، لتدوين كل شيء نأكله أو نشربه والأوقات التي نشعر فيها بالانتفاخ، وينصحون بالحرص على تقليل استنشاق الهواء من الفم، ما يساعد على تقليل الشعور بالانتفاخ.

وفيما يلي عدد من النصائح لتجنب الانتفاخ:

1- لا تتحدث وأنت تأكل.

2- احرص على تناول الطعام وأنت جالس.

3- قلل من استهلاك المشروبات الغازية.

4- توقف عن مضغ العلكة وفمك مفتوح وامضغها وهو مغلق بدلاً من ذلك لتجنب دخول كمية هواء كبيرة.

5- تناول الزبادي منخفض الدهون والبابايا وشاي الأعشاب.