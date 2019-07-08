شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد للخيار على بشرتك.. يخلصك من الهالات السوداء ويساعد فى نعومة الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخيار من الأطعمة التى يتم تناولها كسلطة، ولكن هل تعلم أن الخيار له فوائد جمال مدهشة؟ حيث يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، وعدد منخفض من السعرات الحرارية، وتعتبر خضروات مذهلة لإضافتها إلى نظامك الغذائي، ولكن أيضًا يعمل العجائب للبشرة والشعر أيضًا.



فوائد الخيار

يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات، والتي تساعد في محاربة أضرار الجذور الحرة ،يحتوي على 96 % من الماء، ويساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم، يحتوي الخيار على الفيتامينات" A و B1 و C و K "والبروتينات والألياف والماغنيسيوم، والبوتاسيوم، كل هذه الخيارات تجعل الخيار عنصرًا مثاليًا لمعالجة العديد من مشاكل البشرة والشعر والصحة.

فوائد الخيار للبشرة.. 1. تنشيط الجلد..

يحتوي الزبادي على حمض اللبنيك، الذي يساعد على تقشير وترطيب الجلد. يعمل العسل كمرطب طبيعي للبشرة، لها خصائص مطهرة ومضادة للجراثيم وتساعد على تطهير الجلد، الليمون غني بالمواد المضادة للأكسدة مثل فيتامين C، ويساعد على محاربة أضرار الجذور الحرة.

المكونات:

عصير الخيار، 1 ملعقة صغيرة زبادي،1 ملعقة صغيرة عسل، 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة الاستخدام: يتم مزج الخليط ،ضعى الخليط على وجهك، اتركيه لمدة 15-20 دقيقة، يتم شطفه بالماء الطبيعي واتركه حتى يجف.

2.لإزالة تصبغ الجلد..

البيض يحتوي على البروتينات، ومضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة أضرار الجذور الحرة، يساعد في الحفاظ على بشرة ثابتة .

المكونات:

1 بياض بيضة، مع وضع عصير الخيار..

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يتم خلط جميع المكونات معًا لصنع عجينة، ضع الخليط على الوجه، اتركه لمدة 15 دقيقة، شطفه في وقت لاحق.

3. لعلاج عيوب البشرة..

الشوفان يرطب ويقشر الجلد، أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على علاج تلف الجلد الناجم عن التلوث، والأشعة فوق البنفسجية. المكونات:

1 ملعقة صغيرة من الشوفان مع عصير الخيار.. اخلطي المكونات معاً واخلطها جيدًا، دعيه على الوجه لمدة 30 دقيقة، ضع الخليط على الوجه، اتركيه لمدة 20 دقيقة، شطفه بالماء الفاتر ثم الماء البارد على الفور.

4. تبريد الجسم..

الشاي الأخضر له خصائص مضادة للالتهابات، ويساعد على تقليل تهيج وتورم الجلد، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة، والذي يساعد على حماية البشرة من تلف الأشعة فوق البنفسجية ويمنع علامات الشيخوخة، لذلك يتم وضعه مع الخيار فى خليط واحد.

5. للتمتع بأقدام ناعمة..

يغذي زيت الزيتون الجلد، مع اضافته للخيار، وله خصائص مضادة للأكسدة، حيث يجعل بشرتك ناعمة وطرية.

6. لعلاج الهالات السوداء ..

يساعد المحتوى العالي من الماء بالخيار، وبخواصه المضادة للأكسدة، للتخلص من الهالات السوداء والأكياس الموجودة تحت عينيك أيضًا.

7. لسد مسام الجلد..

يساعد حامض الستريك، وحمض الماليك الموجود في ماء جوز الهند، على تحسين وظيفة الجلد وتسديد مسام الجلد لتترك لك بشرة متجددة، حيث يمكن خلط عصير الخيار مع ماء جوز الهند.

8.تفتيح البشرة..

يساعد على تفتيح البشرة، بينما تساعد الخصائص المضادة للأكسدة، والمضادة للالتهابات، والمطهرة للصبار، إلى جانب وجود العناصر الغذائية الأساسية على تغذية البشرة، والتخلص من الإسمرار، حمض اللبنيك يقشر البشرة بلطف، لإزالة خلايا الجلد الميتة والشوائب، مما يساعد على التخلص من سمرة البشرة.