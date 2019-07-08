صحة ورشاقة

خليك فى الطبيعى واعرف طرق منزلية لعلاج البرد والأنفلونزا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلات البرد والأنفلونزا من أكثر الأمراض التى تنتشر بشكل كبير نتيجة قلة المناعة، ويمكن الوقاية منها وعلاجها بطرق طبيعية مثل: الأعشاب، فى هذا التقرير نقدم طرق منزلية لعلاج البرد والأنفلونزا، وفقاً لموقع "Health".

-عشبة-الإكنشيا-لتقوية-المناعة

 

شاى زهرة الإخناسيا

 

من الأعشاب الطبيعية التى يمكن استخدامها، لمنع أو علاج الفيروسات التي تسبب نزلات البرد أو التهاب الحلق أو الأنفلونزا، حيث انها تحتوى على مضادات طبيعية للبكتيريا والفيروسات.

الغرغرة بالمياه المالحة
 

أضف نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الدافئ، وقم بالغرغرة بها، بمجرد أن تشعر بالتهاب فى الحلق، حيث يساعد الملح على  قتل البكتريا فى الحلق وبالتالى يساعد فى علاج نزلات البرد.

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تناول الثوم النئ
 

يجب عليك تناول الثوم النئ عند ظهور بداية علامات الإصابة بنزلات البرد، لأنه ينشط جهاز المناعة.

ترطيب الجسم بالمياه والعصائر
 

ترطيب الجسم بالمياه يساعد على تقوية مناعة الشخص وكذلك ترطيب الجيوب الأنفية وتقليل المخاط مع الحرص على شرب العصائر الطبيعية الغنية بفيتامين سى مثل: البرتقال والليمون.

فوائد_شراب_الزنجبيل_والعسل
الزنجبيل والعسل

 

العسل والزنجبيل
 

يساعد الزنجبيل والعسل معاً على تعزيز وتقوية المناعة والتخلص من البكتيريا المسببة لالتهاب الحلق والأنفلونزا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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