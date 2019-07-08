خليك فى الطبيعى واعرف طرق منزلية لعلاج البرد والأنفلونزا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلات البرد والأنفلونزا من أكثر الأمراض التى تنتشر بشكل كبير نتيجة قلة المناعة، ويمكن الوقاية منها وعلاجها بطرق طبيعية مثل: الأعشاب، فى هذا التقرير نقدم طرق منزلية لعلاج البرد والأنفلونزا، وفقاً لموقع "Health".
شاى زهرة الإخناسيا
من الأعشاب الطبيعية التى يمكن استخدامها، لمنع أو علاج الفيروسات التي تسبب نزلات البرد أو التهاب الحلق أو الأنفلونزا، حيث انها تحتوى على مضادات طبيعية للبكتيريا والفيروسات.الغرغرة بالمياه المالحة
أضف نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الدافئ، وقم بالغرغرة بها، بمجرد أن تشعر بالتهاب فى الحلق، حيث يساعد الملح على قتل البكتريا فى الحلق وبالتالى يساعد فى علاج نزلات البرد.
تناول الثوم النئ
يجب عليك تناول الثوم النئ عند ظهور بداية علامات الإصابة بنزلات البرد، لأنه ينشط جهاز المناعة.ترطيب الجسم بالمياه والعصائر
ترطيب الجسم بالمياه يساعد على تقوية مناعة الشخص وكذلك ترطيب الجيوب الأنفية وتقليل المخاط مع الحرص على شرب العصائر الطبيعية الغنية بفيتامين سى مثل: البرتقال والليمون.
الزنجبيل والعسل
العسل والزنجبيل
يساعد الزنجبيل والعسل معاً على تعزيز وتقوية المناعة والتخلص من البكتيريا المسببة لالتهاب الحلق والأنفلونزا.
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