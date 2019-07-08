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شكرا لقرائتكم خبر عن لو كل شوية يعملها متتعصبيش.. اعرفى ازاى تتعاملى مع طفلك لو عنده تبول لا إرادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
التبول اللا إرادى من المشاكل التى يعانى منها الأطفال دائما مما يسبب لهم القلق والتوتر دائما ، قد يكون التبول اللا إرادى نتيجة الاصابة ببعض الأمراض مثل مرض السكر والتهاب المسالك البولية ، وقد يكون نتيجة الضغط النفسى الذى يتعرض له الطفل.
لذلك يجب على الأمهات تجنب الصريخ والصوت العالى مع الطفل حتى لا تتأذم نفسيته أكثر ، وحسب ما ذكره موقع kidshealth فهناك بعض الطرق للتعامل معه وهى:
طفل
1:ابتعدى عن القاء اللوم دائما على الطفل أو السخرية والاستهزاء منه.
2:تجنبى معاقبة الطفل بالضرب والإهانة ولكن عليكى التعامل معه بهدوء ورفق وتدريبه على دخول الحمام أثناء الليل.
3: مكافئة الطفل على التصرفات الجيدة التى يقوم بها من خلال تقديم الهدايا البسيطة التى يحبها أو الخروج معه للنزهة.
الطفل
4:عززى نفسية الطفل وتجنبيه المشاجرات والخلافات الزوجية أمامه.
5:إذا زاد الأمر عن حده يجب أن تعرضى الطفل على طبيب متخصص لمعرفة سبب المشكلة وعلاجه وإذا كان بسبب اصابته بمشاكل نفسية فعليكى عرضه على طبيب نفسى.
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