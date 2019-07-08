شكرا لقرائتكم خبر عن غبار فلتر التكييف يسبب مشاكل صحية..أهمها الحساسية والإلتهابات الجلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع ارتفاع درجات الحرارة يرتفع استهلاك المكيفات بطريقة كبيرة، وكشفت دراسة نشرت على موقع " onlymyhealth" أن مرشح المكيف المتسخ لا يمثل ضرر لرئتيك فقط، ولكنه يسبب أيضًا التهابات فى الجلد، لأن هذه المرشحات غير النظيفة تعتبر بؤر لعث الغبار والبكتيريا والفيروسات.



مرشح التكيف

ما هو عث الغبار عث الغبار هي كائنات حية تتغذى بشكل عام على جلد الإنسان، يتم العثور عليها في المنازل أو المباني التي يمكن أن تتغذى بسهولة داخل مكيف الهواء، واكتشفت الأبحاث الحديثة أن هذه المرشحات هي الأساس لتجميع الغبار، والذي يشمل الأماكن التالية:

المستشفيات.

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المكاتب.

البيوت .

المدارس.

أثناء فحص جودة الهواء الداخلي للمكان تم تشخيص أكثر من 55 % من الرجال يعانون من الحساسية، و40% من النساء، وانتهى البحث باختصار إلى أنه يجب تنظيف مرشحات التيار المتردد على أساس منتظم من المكيف، حيث سيوقف تجميع عث الغبار الذي يمكن أن يسبب العديد من المشكلات للأشخاص الموجودين في المكان